2022年柏林跳水世界杯：中国跳水队九位世界冠军再出击

对于跳水运动员而言，国际赛场上有三项赛事相较于其它赛事而言分量更重，分别是奥运会、世锦赛以及世界杯，这三项赛事被统称为跳水三大赛。

2020年东京奥运会已经与2021年举行，世锦赛也于今年7月在匈牙利首都布达佩斯落下帷幕。如今，世界杯赛事来袭，第二十三届跳水世界杯比赛将于10月20日至23日在德国首都柏林举行。

王宗源 照片出自： 2022 Getty Images

中国跳水队作为这项运动中的绝对统治力量，在跳水世界杯历史奖牌榜上一骑绝尘。

截止至2021年东京跳水世界杯，中国跳水队以126金57银30铜合计213枚奖牌的成绩在跳水世界杯历史奖牌榜上遥遥领先。第二名俄罗斯队和第三名美国队奖牌总数均为45枚，其中金牌数分别仅为11枚和10枚。

中国跳水队在2020年东京奥运会上斩获8个项目中的7枚金牌，以7金5银的成绩位列奖牌榜榜首。

2022年布达佩斯世锦赛上，经过新老交替的中国跳水队以全新面貌出现在世界赛场上，统治力依旧，包揽了全部13个跳水竞赛项目的金牌。以13金2银2铜的成绩再度登顶奖牌榜。

距离世锦赛结束仅仅过去3个半月的时间，中国跳水队在本届世界杯赛场上能否延续强势表现值得关注。

陈艺文和昌雅妮是中国女子3米板巴黎奥运周期的主力选搜 照片出自： 2022 Getty Images

本届世锦赛上，中国队派出9位名将出战，他们将参加除混合团体项目外其余8个项目的争夺。9位选手全部拥有世界冠军头衔。

其中，陈艺文和昌雅妮将参加女子单人3米板和双人3米板两个项目的争夺；奥运多金“全能王”曹缘携手今年世锦赛独揽三金的男子跳板新领军人王宗源参加男子单人3米板和双人3米板项目；奥运冠军全红婵和蝉联世锦赛女子单人跳台冠军的陈芋汐负责女子单人3米板和双人3米板两个项目；男子10米跳台项目上，世界冠军、“难度王”杨健将和杨昊一起征战单人10米台项目，而后者将和小将练俊杰一起参加男子双人10米台项目的争夺，东京奥运会上中国跳水队丢掉的唯一一枚金牌就是在该项目上，当时曹缘/陈艾森输给了英国组合汤姆·戴利/马蒂·李。值得一提的是，柏林世界杯双人跳台比赛中，两位选手将在两个跳台上同时完成比赛，而非以往在同一个跳台完成比赛。

从阵容配置上看，中国队派出了各个项目上的顶尖选手，目标直指全部金牌。但是由于两届大赛相隔时间较短，对于运动员修养、备战而言是严峻的挑战。

2021年由于疫情原因和备战奥运会，中国跳水队只派出陈艺文和昌雅妮参加了东京跳水世界杯女子3米板两个项目的争夺，最终收获2金1铜的成绩。

本届世界杯共有来自13个国家和地区的60名运动员参赛，男子选手36人，女子选手24人。其中参赛选手数量最多的是美国队，共派出12位运动员参赛。东京奥运会上夺得1金2银的英国队此次没有派选手参赛，而实力提升明显的日本跳水队本次也只派出1位选手参赛。

2022年跳水世界杯：赛程

所有时间均为柏林当地时间，换算北京时间需+6

10月20日，周四

10:00 - 女子单人3米板预赛

12:00 - 男子单人3米板预赛

15:00 - 女子单人10米台预赛

16:30 - 男子单人10米台预赛

10月21日，周五

14:00 - 女子双人10米台决赛

15:00 - 男子双人10米台决赛

16:00 - 男子单人3米板决赛

10月22日，周六

14:00 - 女子双人3米板决赛

15:00 - 男子双人3米板决赛

16:45 - 女子10米台决赛

10月23日，周日

14:00 - 女子3米板决赛

15:45 - 男子10米台决赛

17:15 - 男女混合3米板和10米台团体赛决赛