2022年女篮世界杯：中国队大胜韩国队取开门红

2022年女篮世界杯于9月22日在澳大利亚首都悉尼正式拉开战幕。位列A组的中国队首场比赛对手是韩国队。

双方此前有过37次国际赛场交锋记录，中国队20胜17负占优。其中最后一次交锋是在2021年亚洲杯半决赛上，当时中国女篮赢得比赛胜利。

本场比赛中，中国队开场就火力全开，打出一波16-0的得分高潮。首节结束后中国队27-11领先16分。半场结束54-20奠定大比分优势。

下半场比赛，中国队火力不减，分差也被继续拉大。最终，中国队以107比44的大比分锁定本届世界杯的首场胜利。

中国队球员李梦在比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

整场比赛，中国女篮68投41中，命中率高达60%。中国队方面5人得分上双。李梦全场得到14分，是中国队本场比赛的得分王，但是在效率值方面，得到13分15篮板2盖帽的韩旭为+22，全场最高。

9月23日，中国队将会迎来小组赛第二个对手——波黑队。波黑队拥有超级中锋，效力于WNBA康涅狄格太阳队的琼奎尔·琼斯。后者在今年世界杯预选赛波黑87-82逆转击败奥运会亚军日本队的比赛中曾经交出36分23篮板的成绩单。中国队的两位WNBA内线韩旭、李月汝和琼斯之间的较量值得关注。

韩旭此前接受采访时曾经表示，WNBA征战的经历让她对于国际赛场上的对手更加了解。对阵波黑的比赛中如何限制琼斯的发挥将成为中国队力争连胜的关键。

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李月汝在比赛中防守韩国队外线球员突破 照片出自： 2022 Getty Images

其它已经结束的比赛方面，A组的波多黎各82-58胜波黑、美国队87-72胜比利时；B组加拿大67比60胜塞尔维亚，日本89-56胜马里。