2022年女篮世界杯：中国女篮胜波多黎各提前锁定八强席位

2022年女篮世界杯于9月22日在澳大利亚首都悉尼正式拉开战幕。位列A组的中国队在前三场比赛中取得了2胜1负的战绩：大胜韩国队和波黑队后在上周六和美国队展开激烈争夺后败北。

经过一天的宝贵休息时间后，中国女篮迎来了小组赛第四个对手——波多黎各。

中国女篮首节比赛就奠定了领先优势，队员手感热的发烫，单届16投12中命中率高达75%。其中黄思静打满首节比赛，以100%命中率得到10分。中国队在这一节结束时以25-15领先。

第二节比赛中前7分钟，中国队继续扩大比分，得到22分的同时只让对手得到8分，47-23领先后比赛胜负悬念已经消失。中国队51-25领先进入下半场。

第三节比赛中，中国女篮姑娘开局再掀得分高潮，一波11-2过后分差已经来到35分（62-27），并以72-42结束这一节。

最后一节比赛中，中国队对于阵容进行了轮换以节省体力，最终以95-60赢得比赛胜利。

中国队首发中锋李月汝在篮下给对手造成了巨大冲击 照片出自： 2022 Getty Images

全场比赛中，中国队12人全部登场且均有得分入账，其中四人得分上双。首发中锋李月汝12投8中得到16分为队内得分王。

中国女篮全场71投41中，命中率为58%，三分球命中率高达44%。在各项数据上均领先对手。

本场比赛过后，中国队已经提前锁定小组前四的席位，因此已经拿到了四分之一决赛的入场券

9月27日，中国女篮将迎来小组赛的最后一个对手，比利时队。比利时女篮在2021年女篮欧锦赛上夺得铜牌。双方在去年东京奥运会小组赛上有过一次交锋，当时中国队赢得了比赛的胜利。

比利时队揭幕战不敌美国队（72-87）后，在之后先后击败了韩国队（84-61）和波多黎各队（68-65）。今天的比赛中，她们以85-55击败了波黑队，同样迎来一场大胜。

美国女篮球员夏奇拉·奥斯丁在对阵韩国队的比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

今日其它比赛方面，美国队以145-69的大比分击败韩国队。145分的得分也刷新了此前有巴西队在1990年创造的女篮世界杯单场得分纪录（143分）。另外，如此得分也是美国女篮单场比赛的得分新纪录。

其它比赛中，塞尔维亚81-68胜马里，法国队67-53胜日本。