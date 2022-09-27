2022年女篮世界杯：中国女篮胜比利时，将和法国队争夺四强席位

中国女篮在2022年女篮世界杯小组赛最后一轮继续高奏凯歌。此前4场比赛取得3胜1负的中国队迎来小组赛最后一个对手比利时队的挑战。

比利时队此前的战绩和中国队相同，同样是3胜1负，因此本场比赛是两支球队的小组第二之争。

由于本场比赛的胜负关乎排名因此两队在开场后均略显拘谨，命中率不高。比赛进行3分半中后，中国队2-6落后于比利时队。中国队追成6-8后双方在之后2分钟内再度陷入得分荒。首节最后2分钟，双方比分胶着，在首节还剩24秒时，韩旭接王思雨助攻上篮得手后，中国队15-14首次取得领先。随着吴雨桐最后压哨上篮成功，中国队首节17-14领先比利时。

第二节比赛中，中国女篮逐渐找到了比赛的节奏，韩旭在攻防两端都展现了实力，帮助中国队逐渐巩固领先优势。本节还剩2分钟时，中国队一度领先11分（33-22）。半场结束前，比利时队略有复苏，中国队35-28领先7分进入下班场。

第三节开始后，中国队前2分钟1分未得，比利时队趁机将分差缩小到2分（中国队35-33领先）。此后黄思静和李梦及时站了出来，帮助中国队再度扩大领先优势。中国队带着9分优势进入第四节（54-45）。

最后一节，中国队的防守令比利时队在前两分钟未能得分，中国队凭借黄思静、李月汝的得分取得60-45的领先。此后，中国队牢牢掌控了比赛局面，进一步扩大优势，并以81-55赢得比赛的胜利。

中国队得分手李梦在比赛中遭遇对手重点防守 照片出自： FIBA

整场比赛，中国队75投32中，命中率43%，对手比利时队命中率仅为33%。

中国队方面5人得分上双，李梦得到全场最高的16分；李月汝贡献11分和9个篮板的准两双拘数据。黄思静得到10分8篮板外还送出3次助攻和4次抢断。效率值23分为全场最高。

今天其它比赛方面，波多黎各92-73大胜韩国，美国队121-59狂胜波黑，加拿大88-65胜马里，塞尔维亚68-62胜法国，东道主澳大利亚71-54胜日本队。

美国5号球员凯尔西·普鲁姆在比赛中得到20分 照片出自： FIBA

四分之一对阵出炉

A组方面，美国队5战全胜稳居A组头名，中国队4胜1负紧随其后。比利时队3胜2负排名第三，波多黎各队2胜3负位居第四。

B组方面，澳大利亚队和加拿大队均以4胜1负分列前两位，塞尔维亚队和法国队分别以3胜2负位列第三和第四。

本届女篮世界杯四分之一决赛的对阵已经通过抽签产生。中国队对阵法国队，比利时队对阵澳大利亚队，这两场比赛之间的胜者将会争夺一个决赛席位；波多黎各队对阵加拿大队，美国队对阵塞尔维亚队，两场比赛的胜者将争夺另一个决赛席位。

四分之一决赛四场比赛将于9月29日在悉尼超级体育馆进行。

9月30日进行半决赛的争夺，最终奖牌得主将于10月1日见分晓。