2022年女篮世界杯：中国女篮胜比利时，将和法国队争夺四强席位

2022年国际蓝联女篮世界杯在澳大利亚首都悉尼激战正酣。中国女篮今天迎来了小组赛最后一个对手比利时队。最终中国队以81-55获胜，以小组第二身份锁定四分之一决赛席位。

篮球
照片出自： FIBA

中国女篮在2022年女篮世界杯小组赛最后一轮继续高奏凯歌。此前4场比赛取得3胜1负的中国队迎来小组赛最后一个对手比利时队的挑战。

比利时队此前的战绩和中国队相同，同样是3胜1负，因此本场比赛是两支球队的小组第二之争。

由于本场比赛的胜负关乎排名因此两队在开场后均略显拘谨，命中率不高。比赛进行3分半中后，中国队2-6落后于比利时队。中国队追成6-8后双方在之后2分钟内再度陷入得分荒。首节最后2分钟，双方比分胶着，在首节还剩24秒时，韩旭接王思雨助攻上篮得手后，中国队15-14首次取得领先。随着吴雨桐最后压哨上篮成功，中国队首节17-14领先比利时。

第二节比赛中，中国女篮逐渐找到了比赛的节奏，韩旭在攻防两端都展现了实力，帮助中国队逐渐巩固领先优势。本节还剩2分钟时，中国队一度领先11分（33-22）。半场结束前，比利时队略有复苏，中国队35-28领先7分进入下班场。

第三节开始后，中国队前2分钟1分未得，比利时队趁机将分差缩小到2分（中国队35-33领先）。此后黄思静和李梦及时站了出来，帮助中国队再度扩大领先优势。中国队带着9分优势进入第四节（54-45）。

最后一节，中国队的防守令比利时队在前两分钟未能得分，中国队凭借黄思静、李月汝的得分取得60-45的领先。此后，中国队牢牢掌控了比赛局面，进一步扩大优势，并以81-55赢得比赛的胜利。

中国队得分手李梦在比赛中遭遇对手重点防守
照片出自： FIBA

整场比赛，中国队75投32中，命中率43%，对手比利时队命中率仅为33%。

中国队方面5人得分上双，李梦得到全场最高的16分；李月汝贡献11分和9个篮板的准两双拘数据。黄思静得到10分8篮板外还送出3次助攻和4次抢断。效率值23分为全场最高。

今天其它比赛方面，波多黎各92-73大胜韩国，美国队121-59狂胜波黑，加拿大88-65胜马里，塞尔维亚68-62胜法国，东道主澳大利亚71-54胜日本队。

美国5号球员凯尔西·普鲁姆在比赛中得到20分
照片出自： FIBA

四分之一对阵出炉

A组方面，美国队5战全胜稳居A组头名，中国队4胜1负紧随其后。比利时队3胜2负排名第三，波多黎各队2胜3负位居第四。

B组方面，澳大利亚队加拿大队均以4胜1负分列前两位，塞尔维亚队和法国队分别以3胜2负位列第三和第四。

本届女篮世界杯四分之一决赛的对阵已经通过抽签产生中国队对阵法国队比利时队对阵澳大利亚队，这两场比赛之间的胜者将会争夺一个决赛席位；波多黎各队对阵加拿大队美国队对阵塞尔维亚队，两场比赛的胜者将争夺另一个决赛席位。

四分之一决赛四场比赛将于9月29日在悉尼超级体育馆进行。

9月30日进行半决赛的争夺，最终奖牌得主将于10月1日见分晓。

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