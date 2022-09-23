2022年女篮世界杯：中国女篮大胜波黑豪取两连胜

2022年女篮世界杯于9月22日在澳大利亚首都悉尼正式拉开战幕。位列A组的中国队揭幕战大胜韩国队后今天迎来了小组赛第二个对手波黑队。

波黑队是世界杯新军，队内拥有明星中锋琼奎尔·琼斯坐镇内线。她们曾经在世界杯预选赛上在大比分逆转击败过奥运会亚军日本队，那场比赛中琼斯砍下了32分，摘得23个篮板。本届世界杯之旅中，波黑队首战不敌波多黎各。

今天的比赛开始后，琼斯很快就在内线给中国女篮造成了巨大冲击，通过她在内线吸引防守，外线球员命中三分，波黑5-0开场领先。此后中国队扳平比分后双方比分交替上涨，分数咬的很紧。首节最后2分钟，中国队在19-18领先后掀起得分小高潮，连得7分。随着波黑球员塔维奇命中压哨三分，中国队首节结束后以26-21领先。

第二届比赛前4分钟，波黑队陷入得分荒，中国队打出一波11-2的高潮，在本节过半的时候将分差扩大至两位数，37-23，并以50-31领先结束上半场。

此后的两节比赛中，中国队打得顺风顺水。奠定胜局后开始对阵容进行轮换，全部12人均登场亮相。最终以98-51赢得比赛胜利，豪取两连胜。

韩旭在比赛中面对两名波黑球员的防守出手投篮 照片出自： 2022 Getty Images

整场比赛，中国女篮74投40中，命中率高达54%，3分球命中率36.7%。中国队方面5人得分上双：韩旭得到18分，是本场比赛的得分王。此外她还抢下7个篮板并送出2记盖帽。李梦继续高效，出场22分钟砍下17分。李月汝交出准两双的成绩单，得到13分，并摘下9个篮板。波黑队方面，琼斯登场27分钟13投6中得到17分9篮板为队内最高。

9月24日，两连胜的中国队将会迎来小组赛最强对手——奥运冠军美国队，后者先后击败比利时和波多黎各后同样两连胜。

中国女篮主教练郑薇在今天赛后谈到美国队时表示：“美国队是世界上最好的一支队伍，每支球队都期待和她们同场竞技。我相信我们在和她们的比赛中间能够学习到很多进攻和防守的东西，尤其她们给对手的压力。美国队的防守压力是世界上最强的，和她们的比赛中，我们的队员能够体会到如何变得更好，非常期待这场比赛。”

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李月汝在篮下和波黑明星中锋琼斯卡位 照片出自： 2022 Getty Images

其它已经结束的比赛方面，A组美国队106-42大胜波多黎各；比利时84-61胜韩国；B组塞尔维亚69-63胜日本；

法国对阵加拿大以及马里对阵澳大利亚的比赛尚未结束。