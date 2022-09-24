2022年女篮世界杯：中国女篮负美国女篮连胜终止

2022年女篮世界杯于9月22日在澳大利亚首都悉尼正式拉开战幕。位列A组的中国队在前两场比赛中先后大胜韩国队和波黑队后，今天迎来了和世界排名第一的奥运冠军美国队的较量。美国队此前先后击败了比利时和波多黎各队，同样保持不败。

首节比赛开场后，美国队迅速进入状态，前3分钟打出一波11-2的高潮。找回进攻感觉后的中国队此后还以颜色，在比赛本节还剩3分钟时将比分扳成13平。随着美国在末段连得5分，首节结束时中国队以13-18落后。

第二节比赛中，双方开局互有攻守，比分没有被继续拉开。但是中国女篮在最后4分钟时间里陷入得分荒，美国队趁机将比分差扩大到2位数，半场结束后以44-25领先。

第三节，中国队进攻回暖的同时在防守上也给对手施加了很大压力，让美国队在3分半时间里（7分22秒到3分01秒）没有任何得分。这一节中国队得到22分，美国队只收获10分，双方分差再度回到个位数，中国队本节过后以47-56落后9分。

关键的第四节，中国队开场进攻再度哑火，3分钟内没有得分，分差进一步被拉大。中国队此后在比赛还剩2分15秒时再度将分差缩小到9分后，美国队没有手软，最终以77-63赢得比赛胜利。

李梦在美国队的高强度防守下全场得到21分 照片出自： photo credit: FIBA

整场比赛中，中国队61投25中，命中率为41%；美国队则是72投28中，命中率为39%。此外中国队在三分球命中率（46-7%-36.8%）、篮板球数（33-32）方面均领先美国队，但是19个失误是比赛失利的最大原因（美国队10次失误）。其中美国队12次抢断成功，并利用中国队失误得到23分（中国队利用对手失误得到11分），成为比赛的胜负手。

李梦延续了不俗的得分状态，得到21分的她为全场得分王。王思雨得到17分的同时交出了4篮板6助攻的数据，表现亮眼。韩旭得到12分的同时收获6个篮板。

明天，中国队将迎来宝贵的休息时间。26日将会对阵小组赛第四个对手波多黎各队。双方此前在东京奥运会小组赛中有过交锋，中国队赢得比赛胜利。

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