击剑亚锦赛综述：韩国队奖牌榜登顶，中国队位居第四

今天（6月15日）亚洲击剑锦标赛在韩国首都首尔结束了5天赛事的争夺，落下帷幕。东京奥运会上斩获1金1银3铜位列奖牌榜第三位的亚洲领头羊韩国队本届亚锦赛在家门口作战，收获了包括6枚金牌在内的共计12枚奖牌，位列奖牌榜首位；日本队以3金4银5铜的成绩位列第二，之后是中国香港队（2金1银4铜）和中国队（1金3银7铜）。

中国香港名将江旻憓 照片出自： 2021 Getty Images

东京奥运会奖牌得主闪亮亚锦赛

本届亚锦赛上，在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上登上领奖台的运动员基本上都保持了各自的水准，在亚锦赛赛场展现了高水平。

东京奥运会男子个人花剑冠军，为中国香港代表队夺得该队奥运历史第2金的张家朗在本届亚锦赛上摘得冠军；东京斩获男子团体重剑铜牌的韩国队加冕该项目亚洲冠军，该项目奥运冠军日本队位列亚锦赛第三；东京奥运会男子团体佩剑冠军韩国队成功登顶亚锦赛该项目最高领奖台，东京斩获男子个人佩剑铜牌的韩国选手金政焕在本届亚锦赛上不敌队友具本佶位居亚军。

女子方面，东京奥运会女子团体佩剑银牌得主韩国队在主场成功问鼎亚锦赛桂冠；东京斩获团体佩剑银牌的韩国队同样在亚锦赛称后；女子个人重剑项目，奥运冠军孙一文因伤缺席，中国香港该项目曾经的世界第一——江旻憓在本届亚锦赛上封后，这是她生涯第二次收获这一荣誉。

中国队奖牌一览

中国击剑队在本届亚锦赛上收获1金3银7铜，唯一的金牌出自女子个人花剑项目。石玥和陈情缘会师决赛，最终石玥夺冠，陈情缘摘银。

赛后接受采访时，石玥表示：“其实我赛前训练状态一直不是很好，很感谢雷声教练对我的耐心开导。很高兴拿到亚锦赛女子个人冠军，这是对之前集训成果的肯定，也很开心能为中国女子花剑赢得一枚亚锦赛个人金牌，接下来的训练和比赛会继续加油的。”

东京奥运会上完成个人奥运首秀的陈情缘赛后对于自己的表现表示满意，她表示：“这次比赛还是比较争气，跟石玥都闯入了决赛。接下来要继续好好训练，进一步在比赛中增强自己的信心，为（巴黎）奥运会积分赛做铺垫。”

男子个人花剑项目上，中国选手莫梓维在决赛中不敌中国香港选手张家朗，位列亚军。女子团体花剑项目上，中国队决赛中不敌日本队，收获银牌。

莫梓维在收获银牌后说道：“毕竟我们很久没打国际比赛了，这次就是想在与亚洲强手们的较量中，找到主动对抗的感觉。今天的比赛说明自己还是和顶尖选手有点差距，过程不能说满意，但是拼尽了全力。”

另外，中国队在男子个人重剑（兰明豪）、团体重剑、个人花剑（吴斌）、女子团体重剑、个人佩剑（傅颖、杨恒郁）、团体佩剑项目上合计摘得7枚铜牌。

中国香港名将张家朗在东京奥运会上创造历史 照片出自： 2021 Getty Images

2022年首尔击剑亚锦赛各项目奖牌获得者一览

男子组

个人重剑：

1 - 加纳虹辉（日本）

2 - KOMATA Akira（日本）

3 - 朴相泳（韩国）、兰明豪（中国）

团体重剑：

1 - 韩国

2 - 乌兹别克斯坦

3 - 日本，中国

个人花剑：

1 - 张家朗（中国香港）

2 - 莫梓维（中国）

3 - 吴斌（中国）、蔡俊彦（中国香港）

团体花剑：

1 - 日本

2 - 韩国

3 - 中国香港，中华台北

个人佩剑：

1 - 具本佶（韩国）

2 - 金政焕（韩国）

3 - 吴尚旭（韩国）、阿特约姆·萨尔基斯扬（哈萨克斯坦）

团体佩剑

1 - 韩国

2 - 日本

3 - 伊朗，中国香港

女子组

个人重剑：

1 - 江旻憓（中国香港）

2 - 崔仁晶（韩国）

3 - 陈渭泠（中国香港）、佐藤希望（日本）

团体重剑：

1 - 韩国

2 - 中国香港

3 - 日本，中国

个人花剑：

1 - 石玥（中国）

2 - 陈情缘（中国）

3 - 上野优佳（日本）、東晟良（日本）

团体花剑：

1 - 日本

2 - 中国

3 - 韩国，新加坡

个人佩剑：

1 - 崔秀妍（韩国）

2 - 江村美咲（日本）

3 - 傅颖（中国）、杨恒郁（中国）

团体佩剑

1 - 韩国

2 - 日本

3 - 中国，哈萨克斯坦