跳水世锦赛第8日：中国跳水队包揽本届世锦赛全部跳水项目金牌

女子双人3米板：陈艺文/昌雅妮夺冠

今天（7月3日）结束了女子双人3米板预赛和决赛的争夺。中国组合陈艺文/昌雅妮在预赛中以317.73分排在第一位晋级决赛。

决赛中每轮都是最后一位出场的中国组合高质量完成了全部5个动作，以343.14分的成绩摘得冠军。这一成绩超越了2020年东京奥运会施廷懋/王涵的夺冠成绩（326.40）。

日本组合三上纱也可/金户凜组合以303分收获银牌，澳大利亚组合麦迪逊·基尼/安娜贝尔·史密斯以294.12分收获铜牌。

这枚女子双人3米板金牌是中国跳水队在本届赛事中收获的第12枚金牌，陈艺文/昌雅妮组合在2024年巴黎奥运会周期内的第一场大考取得了优异的成绩。除双人赛夺冠外，二人还分别收获了女子单人3米板项目的金牌和铜牌。

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杨健卫冕世锦赛男子单人10米台冠军 照片出自： 2022 Getty Images

男子单人10米台：杨健卫冕成功

随着2020年东京奥运会该项目冠军曹缘在2024年巴黎奥运会周期将注意力集中到男子3米板两个项目上，中国跳水队在这个项目的上的主力人选调整为东京奥运会亚军、2019年光州世锦赛冠军杨健以及2014年南京青奥会冠军、本届世锦赛上已经搭档练俊杰斩获男子双人10米台冠军的杨昊。同场竞技的名将包括英国选手、2020年东京奥运会男子双人10米台冠军马蒂·李和他的队友诺阿·威廉姆斯、以及在东京奥运会上展现不俗天赋的乌克兰小将奥莱克谢·塞里达和16岁日本小将玉井陆斗等。

杨昊和杨健分别以预赛前两名的身份跻身决赛。

决赛的争夺异常激烈。两位中国选手的表现有些慢热，因此比赛没有从一开始就失去悬念。卫冕冠军杨健在第二轮和第三轮时都出现失误，而杨昊则是第三轮出现问题。三轮过后，二人分别排在第三和第七，日本小将玉井陆斗在第三跳获得99.90的高分，暂时领跑。

关键的第四轮，两位中国选手的都发挥出了上佳的水平，缩小了和日本小将之间的分差，排名也上升至第2和第3位。

第五轮，玉井陆斗在压力之下出现失误，排名下滑至第四，杨健高质量完成难度系数3.6的动作207B，单跳收获91.80分，完成反超位列第一。杨昊则在这一轮出现重大失误，排名下滑至第三。澳大利亚选手卡希尔·卢梭位居第二。

最后一轮，选手们为奖牌展开了激烈争夺。玉井陆斗单跳获得95.40分后总分定格在488分。杨健只需最后一跳获得75分即可锁定金牌。绰号“难度王”的世锦赛卫冕冠军最后一跳高质量完成了全世界只有他自己能够完成的109B动作，单跳获得102.50分，以总分515.55分锁定冠军，卫冕成功。最后一位登场的杨昊最后一跳完成尚可，单跳获得85.10分，以总分485.45锁定一枚铜牌。玉井陆斗摘得银牌。

至此，中国跳水队实现本届世锦赛跳水项目的金牌包揽。

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