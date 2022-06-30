2022年跳水世锦赛第4天综述：中国跳水队单日收获3金，世锦赛金牌总数破百

混双3米板项目是第四次亮相世锦赛赛场。中国队在2015和2017年世锦赛上曾夺金。2019年世锦赛上，混双3米板是中国队唯一没有获得奖牌的项目。

29日决赛中，林珊/朱子锋每轮在全部13对参赛选手中第四位出场，从始至终占据积分榜榜首位置，没有给其他选手留下任何机会。意大利组合圣托罗/佩拉卡尼以293.55分摘银，英国组合希特利/里德以287.61分位居第三。

这是上届世锦赛混合全能项目夺冠的林珊第二次摘得世锦赛金牌。

“混合全能虽然是两个人搭档，但跳的时候是自己跳自己的，混双更考验两个人的配合。”林珊说，“混双比赛需要更多交流，更多默契。”

朱子锋是首次参加世锦赛，赛后林珊对搭档给予了很高评价。

“我的搭档今天表现非常好，他心态比我好，可能因为他是第一次吧，那种豁出去的感觉特别棒。”林珊说，“一开始比赛大家都会有这种感觉，有些比赛经验后可能反而有心理包袱。我们之间这种感觉要互相影响，互相促进。”

在混双3米板决赛前，两位15岁小将全红婵/白钰鸣在混合全能决赛中折桂，为中国跳水队摘下世锦赛第100枚金牌。随后，李亚杰夺得女子1米板金牌。林珊/朱子锋为中国队揽入当天第三金。

游泳世锦赛跳水项目开赛后，截至目前共决出7个冠军。中国队无一失手，7枚金牌全部收入囊中。30日，布达佩斯多瑙河体育馆将进行女子双人10米台、男子1米板的预赛和决赛。

（选自新华社）