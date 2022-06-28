2022年跳水世锦赛第3天综述：中国跳水队单日收获2金，世锦赛金牌总数达99枚

男子单人3米板：王宗源、曹缘锁定冠、亚军

2022年布达佩斯世锦赛男子单人3米板决赛于当地时间今天下午结束。中国跳水队男子3米板项目新领军人，2020年东京奥运会银牌得主王宗源在决赛中的6个动作难度、完成质量均为上成，最终以561.95夺得冠军。这枚金牌也是他世锦赛生涯的第三金。中国跳水队完成了世锦赛该项目的八连冠。

本届世锦赛上和王宗源搭档摘得男子双人3米板金牌的曹缘同样展现了高水准，虽然最后一跳出现明显失误，最终仍然以492.85分收获银牌。

2016年里约奥运会男子单人3米板冠军，英国名将杰克·劳格尔曾经在2019年光州世锦赛上经历险些让他放弃跳水的“噩梦”。东京奥运会夺得铜牌后，他的信心得到了大幅提升，状态也调整到了最佳。本届赛事，再次参加世锦赛决赛的他克服了心魔，以473.30分摘得铜牌。

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杨昊/练俊杰在2022年世锦赛男子双人10米台预赛中位列第一 照片出自： 2022 Getty Images

男子双人10米台：杨昊/练俊杰首夺世界冠军

2020年东京奥运会跳水比赛中，中国队唯一未能摘得的金牌就是在男子双人10米台项目上。奥运会后，中国队在这个项目上进行了人员调整，由杨昊搭档新星练俊杰出任该项目主力。

在今天上午结束的男子双人10米台预赛中，杨昊/练俊杰组合完成了搭档后的国际赛场首秀。所有动作全部稳定完成，以452.25分位居预赛第一。乌克兰组合基里尔·博柳克/奥莱克斯·塞里达393分位居第二，东京奥运会金牌得主马蒂·李和新搭档诺阿·威廉姆斯合力得到379.26分，排名第三。

晚间的决赛中，中国组合保持着不俗的状态，虽然在第4跳和第6跳出现小瑕疵，但是其余动作都高质量完成，共收获6个满分10分。在总难度不如英国选手的情况下以467.79的成绩摘得二人搭档以来的第一枚国际大赛金牌。

英国组合马蒂·李/诺阿·威廉姆斯以427.71分位列亚军，预赛排名第四的加拿大组合瑞兰·韦恩斯/内森·兹索姆博-穆雷以417.12分位列季军。乌克兰组合博柳克/塞里达排在第四位，成绩为396.27。

杨昊/练俊杰斩获的这枚金牌是中国跳水队自1986年参加世锦赛以来斩获的第99枚金牌。本届赛事金牌数破百指日可待。

6月29日，本届跳水世锦赛将进行三项非奥运会项目的争夺，将会决出混合团体（14:30）、女子1米板（17:00）以及混双3米板（19:00）三个项目的金牌。