2022年跳水世锦赛首日综述：曹缘/王宗源摘得男子双人3米板金牌，女子10米台预赛陈芋汐力压全红婵

男子双人3米板：曹缘/王宗源斩获搭档以来的首个冠军

在上午进行的预赛中，曹缘和王宗源组合完成了东京奥运会后搭档以来的国际赛场首秀，以446.07分的总成绩位列预赛第一，领先排名第二位的英国组合杰克·拉夫尔/安东尼·哈丁33分，后者的成绩为413.13分。法国组合阿莱克西斯·扬达尔/朱莱·鲍耶以387.27分位列第三。

在下午进行的决赛中，曹缘/王宗源组合虽然在最后一跳入水时出现问题，但凭借其它动作建立起来的优势最终以459.18分夺冠，为中国跳水队摘得本届世锦赛首枚金牌。英国组合拉夫尔/哈丁在决赛中的表现同样出彩，给中国组合制造了很大压力，将冠军悬念保持到了最后一跳。最终，他们以451.71分摘得银牌。预赛排名第五的德国组合鲁迪格/巴特尔组合最终位列季军，成绩为406.44分。

世锦赛设立男子双人3米板项目已经有12届，中国队夺得了其中的10次冠军。

本届世锦赛为中国跳水队备战2024年巴黎奥运会的首场国际大赛，曹缘和王宗源组合为中国队开了个好头。

作为奥运三朝元老的曹缘已经夺得过男子跳台的两个奥运项目金牌，个人3米板金牌也已经是他的囊中之物。如果能够在巴黎奥运会上斩获男子双人3米板金牌的话，他将成为奥运历史上首位包揽跳板、跳台单人、双人四枚金牌的运动员。

全红婵和陈芋汐在2020年东京奥运会上分别摘得女子单人10米台金牌和银牌 照片出自： 2021 Getty Images

女子单人10米台

女子单人10米台项目，中国队派出东京奥运冠军全红婵以及亚军陈芋汐参赛，陈芋汐是这个项目的世锦赛卫冕冠军。

在今天上午的预赛中，两位中国选手的实力明显高出其他选手一大截，领先优势都达到70分以上。

陈芋汐延续着此前中国队内测试赛时展现的良好状态，以413.95分位居预赛第一，全红婵410.85分位列第二。分数最接近中国运动员的是巴西选手英格里德·奥利维拉，她以340.70分位居第三，马来西亚名将，刚刚在东南亚运动会上夺冠潘德莉拉以332.10分位列第四。

女子单人10米台半决赛将于26日当地时间19:00（北京时间27日1:00）开赛。