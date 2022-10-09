2022年乒乓球成都团体世锦赛：中国男队胜德国队第22次捧得斯韦思林杯

2022年乒乓球团体世锦赛在中国成都落下帷幕。经历半决赛惊魂的中国男子乒乓球队在本周日的男团决赛中轻取德国队，历史上第22次夺得男团世界冠军头衔。

乒乓球
照片出自： Courtesy of World Table Tennis Flickr

2022年10月10日，2022年世界乒乓球团体锦标赛在中国成都展开了第10天队争夺。

本届世锦赛上，由马龙樊振东王楚钦、梁靖崑、林高远组成的中国男队在小组赛阶段表现出色。和波多黎各、美国、斯洛文尼亚、泰国同处一组的他们以全胜且不失一盘的战绩晋级淘汰赛。淘汰赛阶段，中国队在八分之一决赛中轻取印度队后，四分之一决赛淘汰瑞典队。

本周六经过和日本队的半决赛五盘大战后，中国队跻身本届世锦赛决赛，对手是昨天同样五盘大战淘汰韩国队的德国队

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樊振东3-0杜达

和昨天半决赛时一样，世界排名第一的樊振东在今天的决赛中依然打头阵，他的对手是昨天半决赛帮助德国取得2场胜利的杜达，后者世界排名36位。

首局比赛中，杜达开局拼的很猛，取得了比分上的领先。樊振东适应比赛节奏后开始通过自己的经验和技术接管比赛，5平之后很快便建立起领先优势，以11-8拔得头筹。

此后两局比赛，局面和首局相似，樊振东在各方面的发挥都更胜一筹，以11-8和11-9再下两城，3-0为中国队取得开门红。总比分1-0领先。

马龙第九次帮助中国队赢得男团世锦赛冠军

马龙3-1邱党

第二盘，中国队派出队长马龙对阵德国队冉冉升起的新星邱党，后者世界排名已经来到了第9位。

首局比赛中，邱党开局连续凭借凌厉的攻势取分，在本局大多数时间里处于领先。但是双圈大满贯得主马龙在局末掀起一波得分高潮，连续得分扭转了败局，以11-9拿下这一局。

第二局，遭遇逆转士气受挫的邱党未能及时调整好状态，马龙11-6再下一城。

第三局，背水一战的邱党在拼搏过程中展现了高水准，多次打出精彩进攻后士气大振。在关键球的把握上和前两局相比也有提升，最终他以11-9扳回一城。

第四局，马龙发动了摧枯拉朽般的攻势令邱党节奏被打乱，疲于招架。马龙以11-1的大比分拿下这一局，3-1赢得第二盘的胜利。中国队总比分2-0领先。

德国队19岁小将斯图姆珀
照片出自： WTT/ Rémy Gros

王楚钦3-0斯图姆珀

第三盘，是两队年轻选手之间的较量，由22岁、世界排名第11位的王楚钦对阵19岁、世界排名第103位的凯·斯图姆珀

本届赛事上，王楚钦在对阵瑞典队的四分之一决赛中经历了大逆转取胜；昨天半决赛中，两次登场的他又承受了决胜盘的考验。本场决赛第三个登场的他表现的更加沉稳。

三局比赛中，他没有给对手任何爆冷的机会，11-7、11-8、11-4连下三城，帮助中国队赢得第三盘，总比分3-0击败德国队夺冠。

至此，中国男队完成了斯韦思林杯的十连冠，同时也是队史上第22次赢得男子团体赛世界冠军。

队长马龙则是代表中国队第八次赢得男团世界冠军，创造了历史。

邱党在今天德国胜韩国的半决赛中1胜1负
照片出自： WTT/ Rémy Gros

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