2022年乒乓球成都团体世锦赛：中国男队胜德国队第22次捧得斯韦思林杯

2022年10月10日，2022年世界乒乓球团体锦标赛在中国成都展开了第10天队争夺。

本届世锦赛上，由马龙、樊振东、王楚钦、梁靖崑、林高远组成的中国男队在小组赛阶段表现出色。和波多黎各、美国、斯洛文尼亚、泰国同处一组的他们以全胜且不失一盘的战绩晋级淘汰赛。淘汰赛阶段，中国队在八分之一决赛中轻取印度队后，四分之一决赛淘汰瑞典队。

本周六经过和日本队的半决赛五盘大战后，中国队跻身本届世锦赛决赛，对手是昨天同样五盘大战淘汰韩国队的德国队。

延伸阅读：2022年乒乓球成都团体世锦赛：中国女队横扫日本队第22次夺得世锦赛女团冠军

樊振东3-0杜达

和昨天半决赛时一样，世界排名第一的樊振东在今天的决赛中依然打头阵，他的对手是昨天半决赛帮助德国取得2场胜利的杜达，后者世界排名36位。

首局比赛中，杜达开局拼的很猛，取得了比分上的领先。樊振东适应比赛节奏后开始通过自己的经验和技术接管比赛，5平之后很快便建立起领先优势，以11-8拔得头筹。

此后两局比赛，局面和首局相似，樊振东在各方面的发挥都更胜一筹，以11-8和11-9再下两城，3-0为中国队取得开门红。总比分1-0领先。

马龙第九次帮助中国队赢得男团世锦赛冠军

马龙3-1邱党

第二盘，中国队派出队长马龙对阵德国队冉冉升起的新星邱党，后者世界排名已经来到了第9位。

首局比赛中，邱党开局连续凭借凌厉的攻势取分，在本局大多数时间里处于领先。但是双圈大满贯得主马龙在局末掀起一波得分高潮，连续得分扭转了败局，以11-9拿下这一局。

第二局，遭遇逆转士气受挫的邱党未能及时调整好状态，马龙11-6再下一城。

第三局，背水一战的邱党在拼搏过程中展现了高水准，多次打出精彩进攻后士气大振。在关键球的把握上和前两局相比也有提升，最终他以11-9扳回一城。

第四局，马龙发动了摧枯拉朽般的攻势令邱党节奏被打乱，疲于招架。马龙以11-1的大比分拿下这一局，3-1赢得第二盘的胜利。中国队总比分2-0领先。

德国队19岁小将斯图姆珀 照片出自： WTT/ Rémy Gros

王楚钦3-0斯图姆珀

第三盘，是两队年轻选手之间的较量，由22岁、世界排名第11位的王楚钦对阵19岁、世界排名第103位的凯·斯图姆珀。

本届赛事上，王楚钦在对阵瑞典队的四分之一决赛中经历了大逆转取胜；昨天半决赛中，两次登场的他又承受了决胜盘的考验。本场决赛第三个登场的他表现的更加沉稳。

三局比赛中，他没有给对手任何爆冷的机会，11-7、11-8、11-4连下三城，帮助中国队赢得第三盘，总比分3-0击败德国队夺冠。

至此，中国男队完成了斯韦思林杯的十连冠，同时也是队史上第22次赢得男子团体赛世界冠军。

队长马龙则是代表中国队第八次赢得男团世界冠军，创造了历史。