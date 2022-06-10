印尼羽毛球大师赛：中国选手女单四强占三席，雅思组合锐不可当

女单方面，奥运冠军陈雨菲本轮对手是泰国球员昂布姆伦潘，双方此前共有10次世界羽联交锋纪录，陈雨菲8胜2负战绩占优。

本场比赛中，身为头号种子的陈雨菲没有遭遇太多挑战，以21-11和21-15直落两盘拿下比赛胜利。

赛会6号种子何冰娇在本轮对阵丹麦选手科杰斯菲尔德，双方此前有两次交锋纪录，何冰娇保持全胜。

本场比赛，双方在首局比赛中竞争激烈，比分胶着。何冰娇22-20先下一城；第二局比赛中，何冰娇越战越勇，21-14再胜一局，带走比赛胜利。半决赛中，何冰娇将和陈雨菲争夺一个决赛席位。

另一位中国选手韩悦在本站比赛中表现不俗，上一轮淘汰李美妙的她在本轮的对手是美国选手王苑力，本场比赛是两人之间的首次交锋。

首局比赛，王苑力开局即进入状态，取得领先之后将优势保持到最后， 21-15拿下第一局。

第二局比赛中，她状态不减，开局6-0领先韩悦。但是后者顽强扳平比分之后扭转了局面，21-18扳平总比分。

决胜局中，韩悦火力全开，21-18再下一城，总比分2-1胜利。中国选手锁定了四强中的3个席位。

另外一场比赛中，泰国名将因达农以21-12和21-10轻取印度名将辛杜，将和韩悦争夺另一个决赛席位。

陈清晨/贾一凡组合 照片出自： 2018 Getty Images

女双方面，陈清晨/贾一凡组合和刘玄炫/夏玉婷组合上演中国德比。头号种子在比赛中展现了压倒性实力，以21-8和21-13连下两城，2-0取胜。半决赛中，她们的对手是韩国郑娜英/金慧贞组合。韩国组合在四分之一决赛中以21-16和21-18淘汰了印尼组合加尼/苏吉阿托。

下半区，6号种子马来西亚组合陈康乐/蒂娜组合以21-6和21-15淘汰4号种子泰国组合宗功攀·吉迪特拉恭/拉温达·巴宗哉，将和印尼组合拉哈尤/拉马丹蒂争夺决赛资格。后者今天爆冷淘汰了2号种子韩国组合李绍希/申昇瓒。

混双方面，郑思维/黄雅琼组合延续着一如既往的强势表现，以21-8和21-14轻取韩国组合高成炫/严惠媛。奥运冠军组合王懿律/黄东萍被韩国组合徐承宰/蔡侑玎逆转，无缘和雅思组合会师半决赛，三局比分分别是21-19、10-21和14-21。上半区，淘汰赛会头号种子的法国组合汤姆·吉凯尔/德尔菲娜·德尔吕击败了中国香港组合邓俊文/谢影雪，将和泰国组合苏柏·宗国/飘讪攀争夺决赛席位。

男双方面，梁伟铿/王昶逆转击败4号种子马来西亚谢定锋/苏伟译组合，将和赛会头号种子“小黄人”组合吉德翁/苏卡穆约争夺决赛资格；另一对中国组合何济霆/周昊东2-1胜韩国组合姜敏赫/徐承宰，将和另一对印尼组合阿尔菲安/阿利安托争夺决赛席位。后者今天淘汰了东京奥运会冠军李洋/王齐麟组合晋级四强。

男单方面，陆光祖0-2不敌世锦赛冠军、新加坡名将洛建佑后，中国选手已经全部出局。洛建佑的半决赛对手是今天淘汰印度新星拉克什亚·森的中华台北名将周天成。头号种子安赛龙2-0击败中国香港球员伍家朗跻身四强，对手是今天焦点战中胜出的印尼名将金廷。后者在先输一局的情况下2-1逆转击败马来西亚名将李梓嘉。