印尼羽毛球大师赛前瞻：雅思组合冲击三连冠，陈雨菲力争赛季首冠

东南亚成为世界羽坛关注的焦点，未来一个月时间里，共将有5项世界羽联超级系列赛高级别赛事在该地区举行，超级500赛事印尼羽毛球大师赛为未来40天的世界羽毛球精英对决拉开序幕。

经过在泰国的两周飞行集训后，中国羽毛球队已经于上周末抵达印尼，本站大师赛将会尽遣主力。

男单方面，中国队的参赛名单中包括赵俊鹏、陆光祖、李诗沣、翁泓阳、孙飞翔。前两人已经锁定正在资格，三位小将则需要从资格赛打起。

本赛季，翁泓阳、李诗沣都已经在世界羽联赛事上取得了不俗的成绩，翁泓阳斩获了韩国公开赛冠军，而李诗沣则是在泰国公开赛上从资格赛一路杀进决赛，最终不敌李梓嘉位居亚军。

但是抽签结果显示，两位小将如果能够从资格赛首轮脱颖而出后，他们将在资格赛第二轮相遇，两人之间只能有一人跻身正赛，届时将和中国香港选手伍家朗交锋。孙飞翔资格赛首轮对手是日本选手奈良冈功大，如能突围将和泰国球员科西特和印度选手戴伊之间的胜者争夺正赛席位。

处在上半区的赵俊鹏正赛首轮对手是6号种子印尼选手乔纳坦·克里斯蒂，下半区的陆光祖首轮对手是马来西亚球员刘国伦。

种子选手方面，世界排名第1的安赛龙为本届赛事头号种子，首轮对手是印尼选手雷斯塔维托。由于桃田贤斗没有参赛，世界排名第3的安东森位列2号种子，首轮对手是韩国选手许侊熙。3号种子中华台北名将周天成将对阵资格赛选手；4号种子、印尼名将金廷首轮对阵泰国选手威提讪；5号种子李梓嘉首轮的对手是泰国选手王高伦。

女单方面，参赛的中国选手依旧是陈雨菲、何冰娇、王祉怡、张艺曼和韩悦，五人全部晋级正赛。

首轮比赛，赛会1号种子陈雨菲将和王祉怡上演重磅对决。和她们同处上半区的还有6号种子何冰娇，后者首轮对手是资格赛选手。

位于下半区的张艺曼首轮对手是苏格兰选手吉尔莫，韩悦的对手是日本选手大堀彩。

种子选手方面，韩国小将安洗莹为2号种子，首场比赛的对手是丹麦选手米娅·布里西费尔特；里约奥运会冠军、西班牙名将卡洛琳娜·马林（上半区）参赛引关注，身为3号种子的她首轮对手是资格赛选手；4号种子辛杜（下半区）首轮对阵丹麦选手莱恩·克里斯托弗森；5号种子泰国一姐因达农将和德国球员李怡逢交锋。

本赛季，奥运冠军陈雨菲到目前为止尚未登上过最高领奖台，本站赛事能否登顶值得期待。

陈清晨/贾一凡在2020年东京奥运会比赛中庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女双方面，中国队四对组合全部从正赛开打。其中陈清晨/贾一凡、刘玄炫/夏玉婷、张殊贤/郑雨同处上半区，杜玥/李汶妹在下半区。

东京奥运会夺得银牌的“凡尘”组合是本届赛事头号种子，她们的首轮对手是印尼组合德维布吉/阿玛莉亚；赛会8号种子刘玄炫/夏玉婷和杜玥/李汶妹组合的首轮对手均为资格赛组合；张殊贤/郑雨首轮对阵韩国组合郑娜恩/金慧贞；

种子选手方面，2号种子韩国组合李绍希/申昇瓒组合首轮对阵印度组合辛兰/里蒂卡组合；3号种子金昭映/孔熙容组合首轮泰国组合艾姆萨德姐妹组合。

混双方面，中国队的郑思维/黄雅琼、王懿律/黄东萍、郭新娃/张殊贤同处下半区，其中郭新娃/张殊贤将在首轮对阵东京奥运会冠军“黄鸭”组合。

身为赛会2号种子的“雅思”组合自重新搭档后已经斩获了亚锦赛和泰国公开赛冠军，本站赛事能否实现三连冠是值得关注的点。首轮，他们的对手是新加坡组合许永凯/陈薇涵。

赛会头号种子泰国组合德差波/沙西丽首轮对阵法国组合托姆·吉凯尔/德尔菲娜·德尔吕；4号种子印尼组合普拉文·乔丹/梅拉蒂·奥克塔维亚尼首轮对阵印度组合。

男双方面，久疏赛场的世界排名第一组合吉德翁/苏卡穆约组合将在主场以头号种子身份亮相，毫无疑问，他们将是冠军的有力争夺者，首轮他们的对手是法国波波夫兄弟组合；另一对印尼组合阿山/赛蒂万组合排名世界第三，本届赛事将以2号种子身份参赛，首轮比赛，他们的对手是丹麦组合杰普·巴依/拉瑟·摩尔哈德。

两对中国组合将从资格赛打起。梁伟铿/王昶的对手是马来西亚组合朱奈迪/海卡尔，如能取胜将跻身正赛，对手是日本组合罔村洋辉/小野寺雅之；

刘雨辰/欧烜屹资格赛的对手是挪威组合弗拉滕/里克海姆，若获胜将在正赛首轮对阵7号种子马来西亚组合王耀新/张御宇。