2022年HYLO羽毛球公开赛：前瞻和看点

世界羽联巡回赛欧洲第三站赛事HYLO公开赛将于本周二在德国城市萨尔布吕肯拉开战幕。通过本文了解中国羽毛球队选手的首轮对阵情况以及值得关注的首轮精彩对决。

男单方面，代表中国队参赛的四位选手分别是李诗沣、赵俊鹏、石宇奇以及陆光祖。

石宇奇在丹麦公开赛收获解禁复出的首冠之后，在法国公开赛上遭遇一轮游，负于泰国选手塔马辛。本届赛事，他在首轮再度遭遇强手——前世界冠军、新加坡名将骆健佑。如能晋级，他将在第二轮对阵印尼选手雷斯塔维托和印度选手普兰诺伊之间的胜者，和他同处3/4区的名将还包括印尼名将金廷、危地马拉奥运名将凯文·科登以及日本名将奈良冈功大等，他们有可能成为石宇奇晋级四分之一决赛后的潜在对手。

补位参加丹麦赛和法国赛的李诗沣此前都在首轮负于陆光祖，本站赛事他首轮的对手是马来西亚选手黄智勇。

同样连续两项赛事遭遇一轮游的今年世锦赛铜牌得主赵俊鹏首轮对阵3号种子、中华台北名将周天成，力争止住颓势的他再遇挑战。

陆光祖首轮对手是印度名将斯利坎特，如能过关，次轮很有可能对阵世界排名第二的马来西亚名将李梓嘉，后者首轮对手是泰国选手王高伦。

中国羽毛球女单选手韩悦 照片出自： 2019 Getty Images

女单方面，中国队只有张艺曼和韩悦两位选手参赛。

两位选手在法国公开赛上均负于前奥运冠军卡罗琳娜·马林，张艺曼首轮败北，韩悦则是1/4决赛出局。

本周，张艺曼首轮对手是美国球员王苑力，如能晋级将迎战丹麦选手莱恩和美国选手张蓓雯之间的胜者。她和身为1号种子的马林同处1/4区，有在四分之一决赛中交锋的可能。

韩悦位于3/4区，首轮对手是德国球员李怡逢，如能晋级，将在第二轮对阵泰国选手布桑南和印度选手内维尔之间的胜者。布桑南在法国公开赛第二轮淘汰过奥运冠军陈雨菲。

张殊贤/郑雨组合在马来西亚公开赛上闯进决赛 照片出自： Jabatan Penerangan Malaysia

混双方面，丹麦公开赛上首次组队参加国际赛事的冯彦哲/黄东萍在那项赛事上勇夺亚军，之后在法国站比赛中，他们输给了德国组合拉姆斯弗斯/洛豪，无缘半决赛。HYLO公开赛上，他们是中国混双的独苗，位于1/4区的他们首轮对手是印度组合巴特纳加/克拉斯托，如能取胜，将在次轮对阵荷兰组合塔博林/皮耶克和英国组合海明/皮尤之间的胜者。前者在法国公开赛决赛中险些爆冷击败“雅思”组合，最终遭遇逆转后位居亚军，状态正佳。和他们同处一个1/4区的还有头号种子、日本组合渡边勇大/东野有纱，双方有在四分之一决赛中交锋的可能。

男双方面，梁伟铿/王昶和李雨辰/殴煊屹组合参加HYLO公开赛。

上周止步四分之一决赛的“梁王”组合首轮对手是苏格兰组合克里斯托弗/马修，刘雨辰/殴煊屹首轮的对手则是法国波波夫兄弟组合。

女双方面，张殊贤/郑雨和杜玥/李汶妹组合参赛。法国公开赛遭遇一轮游的张殊贤/郑雨组合本周首轮对手是印尼选手库苏马/阿玛莉亚。杜玥/李汶妹的对手则是西班牙组合阿祖门迪/科拉莱斯。