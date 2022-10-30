2022年法国羽毛球公开赛：何冰娇、“雅思”组合再夺冠

2022年法国羽毛球公开赛于10月25日至30日在法国首都巴黎举行。丹麦公开赛上创造佳绩的中国羽毛球队在本站赛事虽未能复制一周前的好成绩，但仍收获了女单和混双两个项目的冠军。

女单：何冰娇逆转胜马林

何冰娇继一周前丹麦公开赛夺冠之后，在本周再次闯进决赛。决赛对手是自己的苦手——西班牙名将卡罗琳娜·马林。双方此前有8次交锋，何冰娇1胜7负处于绝对劣势。

今天的比赛中，首局比赛马林再度率先发难，21-16拔得头筹。第二局随着何冰娇攻势加强，马林失误开始增多。中局何冰娇连续得到7分后以20-8大比分领先，最终21-9扳平局比分。

决胜局中，何冰娇取得梦幻开局11-4领先，但是马林展现了顽强的一面，在局末将比分扳成20平。何冰娇最终把握住了机会，连得两分后以22-20赢下第三局，总比分2-1胜出，连续第二周斩获超级750赛事女单冠军。

其余四位中国女单选手在本届赛事中均无缘半决赛。王祉怡首轮负与丹麦选手雅格布森；张艺曼首轮不敌马林；奥运冠军陈雨菲第二轮输给了布桑南；韩悦四分之一决赛败在了马林的拍下。

郑思维/黄雅琼组合在2022年世锦赛上 照片出自： Badmintonphoto

混双：“雅思”组合收获赛季第九冠

郑思维/黄雅琼组合在本届赛事上以3号种子之姿再度夺魁，收获自本赛季亚锦赛重新携手之后的第9冠。

他们决赛的对手是荷兰组合塔佩林/皮耶克组合。“雅思”组合在先赢一局的情况下被对手在第二局扳平总分，第三局中一度让对手手握4个赛点。

最终，他们凭借默契的配合和沉稳的心态力挽狂澜，避免被爆冷的遭遇，总比分2-1赢得冠军。

上周丹麦公开赛首次参加国际赛事的冯彦哲/黄东萍组合在法国公开赛上止步四分之一决赛，输给了德国组合拉姆斯弗斯/洛豪。

郭新娃/张殊贤组合首轮被马来西亚组合陈健铭/赖沛君逆转；

石宇奇 照片出自： 2021 Getty Images

其它项目方面

女双方面，马来西亚组合蒂娜/陈康乐胜日本组合松本麻佑/永原和可那夺得冠军。

三对中国选手中，头号种子陈清晨/贾一凡组合在四分之一决赛中输给了韩国组合白荷娜/李绍希，她们也是在本届赛事中走的最远的中国女双组合。张殊贤/郑雨组合首轮不敌白荷娜/李绍希组合；刘玄炫/夏玉婷组合第二轮输给了赛会2号种子、韩国组合金昭映/孔熙容组合。

男单方面，安赛龙胜队友格姆克，夺得冠军。陆光祖四分之一决赛不敌李卓耀，他是本届赛中走的最远的中国男单选手。丹麦赛冠军赛石宇奇闯首轮不敌泰国选手西蒂空·塔马辛；赵俊鹏首轮不敌中国香港选手伍家朗；补位参赛的李诗沣首轮再次负于队友陆光祖；

男双方面，印度组合兰基雷迪/谢提胜中华台北组合卢敬尧/杨博涵夺冠。梁伟铿/王昶组合闯进四分之一决赛，负于英国组合本·赖恩/肖恩·文迪之后无缘四强。刘雨辰/殴煊屹组合第二轮负于中华台北组合卢敬尧/杨博涵。