2022年丹麦羽毛球公开赛：中国羽毛球队4金2银创造佳绩

2022年日本公开赛结束后经过一个半月休整的中国羽毛球队于本周开启了欧陆征程，首站丹麦公开赛上创造了佳绩。

混双：“雅思”组合收获赛季第八冠

2022年日本公开赛上结束33连胜的郑思维/黄雅琼组合在本赛季亚锦赛携手之后连续斩获了包括世锦赛冠军赛内的7个冠军。

经历日本公开赛半决赛折戟之后，丹麦公开赛上再度出击的他们再次展现了强大的统治力。以3号种子身份参赛的雅思组合在决赛中的对手是全新配对的中国混双组合冯彦哲/黄东萍。

这对新组合在携手后的首项赛事中即闯进决赛，展现了强大的竞争力。其中在第二轮淘汰了世界排名第一的泰国组合德查波/沙西丽令人印象深刻。

今天的混双决赛中国“内战”中，双方争夺的非常激烈，打满三局且比分焦灼。雅思组合以21-19、20-22、21-19成为最后的赢家，斩获他们在本赛季的第八个冠军。

另外一对中国混双组合郭新娃/张殊贤遭遇一轮游，不敌中国香港组合李晋熙/吴芷柔。

陈清晨/贾一凡 照片出自： 2022 Getty Images

女双：“凡尘”组合收获赛季第六冠

世界排名第二的中国组合陈清晨/贾一凡收获了2022年内的6项赛事冠军，其中包括亚锦赛和世锦赛女双冠军。

本届丹麦公开赛上，她们一路淘汰中国香港组合杨雅婷/杨霈霖、马来西亚组合陈康乐/蒂娜、中国组合张殊贤/郑雨以及泰国组合宗功攀·吉迪特拉恭/拉温达·巴宗哉后闯进决赛，对手是韩国组合白荷娜/李绍希。

最终，“凡尘”组合没有遭遇太多挑战就以21-12和21-15的比分连下两局，赢得比赛的胜利。

另外两对中国组合刘玄炫/夏玉婷止步首轮，杜玥/李汶妹则止步第二轮。

何冰娇 照片出自： 2022 Getty Images

女单：何冰娇胜陈雨菲

女单项目中，中国队共有5位选手参赛，最终何冰娇和奥运冠军陈雨菲顺利会师决赛。

何冰娇的晋级道路上先后击败了印尼名将玛丽斯卡、中华台北选手许玟琪、世界排名第一的日本名将山口茜、中国选手韩悦。

陈雨菲则是在击败泰国选手革通、加拿大名将李文珊、泰国名将李美妙、泰国一姐因达农之后进入决赛。

决赛中，知己知彼的两人打满3局，何冰娇22-20、12-21、21-10击败陈雨菲夺得冠军。

其它中国女单选手方面，王祉怡第二轮不敌山口茜，第二轮淘汰奥运冠军卡罗琳娜·马林的韩悦半决赛不敌何冰娇、张艺曼第二轮负于因达农。

石宇奇 照片出自： 2021 Getty Images

男单：石宇奇胜马来西亚一哥斩获复出后首冠

中国队共有4位选手参赛，最终石宇奇闯进决赛，和马来西亚一哥李梓嘉争夺冠军。双方此前三次交锋，石宇奇2胜1负占优。

石宇奇由于排名下降太多，本届赛事以非种子选手身份参赛。先后淘汰了安东森（退赛）、加拿大选手杨灿、中华台北选手周天成、日本选手奈良冈功大后跻身决赛。

李梓嘉的晋级之路上先后击败了法国选手卡尔尤、日本选手常山干太、印尼名将乔纳坦以及前世锦赛冠军新加坡名将骆健佑晋级决赛。

最终石宇奇以21-18-16-21、21-12，总比分2-1力克李梓嘉夺冠。这个冠军也是石宇奇三年多以来的首个冠军。他上一次赢得单打赛事冠军还是在2019年3月的瑞士公开赛上。

其它中国选手方面，世锦赛铜牌得主赵俊鹏首轮不敌印度选手普兰诺伊，陆光祖第二轮输给了奈良冈功大，补位参赛的李诗沣首轮输给了队友陆光祖。

世界排名第一的奥运冠军、丹麦名将安赛龙在四分之一决赛中输给了骆健佑。

印尼男双组合阿尔菲安/阿德里安托 照片出自： 2022 Getty Images

男双：印尼组合阿尔菲安/阿德里安托夺冠

中国队共有2对组合参加男双比赛，梁伟铿/王昶首轮负于马来西亚组合王耀新/张御宇，后者又在第二轮淘汰了另一对中国组合刘雨辰/殴煊屹。

最终，决赛在两对印尼组合之间展开。阿尔菲安/阿德里安托组合以21-19和28-26力克“小黄人”吉德翁/苏卡穆约组合，夺得冠军。

下周，中国队将转战巴黎，参加巴黎公开赛的争夺，敬请关注。