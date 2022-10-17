2022年羽毛球丹麦公开赛前瞻：中国队即将开启欧战赛程

2022年世界羽联丹麦公开赛将于10月18日在丹麦城市欧登塞拉开战幕。本站赛事为超级750赛事，因此吸引世界顶尖选手的到来。

距离上一次众星云集的赛事——2022年日本公开赛已经过去了一个半月的时间，经过这段时间的调整，顶尖选手将会以怎样的状态迎接接下来三站欧洲赛事值得期待！

通过本文前瞻中国羽毛球队在各单项比赛中的赛程和看点。

中国男单名将石宇奇 照片出自： Getty Images

男单方面，中国队由陆光祖、石宇奇以及赵俊鹏参赛。根据抽签结果，三位选手全部分到了下半区

世界排名第21位多陆光祖首轮对手是2号种子世界排名第9的桃田贤斗，双方此前只有一次世界羽联赛事交锋，桃田在2019年亚锦赛上在先输一局的情况下2-1逆转取胜。

2022年世锦赛铜牌得主赵俊鹏现世界排名第19位，丹麦公开赛他的首轮对手是世界排名第13位的印度名将普兰诺伊。双方此前有2次交锋记录，都发生在2022年。赵俊鹏在今年印尼公开赛和世锦赛上两次获胜。

赵俊鹏和陆光祖同处一个1/4区，他们之间有在四分之一决赛中交锋的可能。

2022年世锦赛解禁复出的石宇奇世界排名已经跌落至第43位，丹麦赛他的首轮对手是本土名将、世界排名第二的安东森。双方此前共有4次世界羽联赛事交锋纪录，最后一次交锋还是在2019年的印尼公开赛上。石宇奇在二人的交锋纪录上3胜1负占优。

其它值得关注多比赛方面：奥运冠军安赛龙首轮对阵泰国名将昆拉武特，今年日本公开赛冠军西本拳太首轮对阵丹麦名将格姆克，马来西亚一哥李梓嘉对阵荷兰选手卡尔尤，东京奥运会铜牌得主金廷首轮遭遇印度新星拉克什亚·森。

陈雨菲在2020年东京奥运会上庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女单方面，中国队依旧是陈雨菲、何冰娇、王祉怡、韩悦、张艺曼五位选手出战。其中王祉怡、何冰娇、韩悦同处上半区，陈雨菲和张艺曼位于下半区。

世界排名第四的奥运冠军陈雨菲的首轮对手是世界排名第27位的泰国选手革通。双方此前只有一次世界羽联赛事交锋，陈雨菲在今年的德国公开赛上获胜。

世界排名第30位的张艺曼首轮对手世界排名第32位多印度老将塞娜·内瓦尔。双方此前只有2016年多一次世界羽联交锋纪录，当时张艺曼获胜。

上半区，世界排名第11位的王祉怡首轮对手是世界排名第26位的美国选手王宛力。双方在2019年和2021年各有一次交锋，王祉怡均赢得比赛胜利。如能闯进第二轮，王祉怡很有可能和世界排名第一的日本名将山口茜交锋。

世界排名第9的何冰娇首轮对手是世界排名第21位的印尼选手格雷戈里娅·玛丽斯卡。双方在2018年和2019年有过两次交锋，何冰娇两战全胜。

世界排名第20位的韩悦首轮对手是世界排名第25位的韩国选手金佳恩，双方此前两次世界羽联交锋各胜一场。如能过关，韩悦很有可能在第二轮遭遇奥运冠军得主卡罗琳娜·马林。

女单其它焦点比赛方面：世界冠军山口茜对阵本土名将克亚尔菲尔德，马林对阵布里西费尔特，日本名将奥原希望对阵比利时选手谭莲妮，泰国名将李美妙对阵美国名将张蓓雯，中华台北名将戴资颖对阵泰国小将布桑兰。

男双方面，中国队刘雨辰/殴煊屹和梁伟铿/王昶组合参赛，他们同处于下半区。“梁王”组合首轮对手是马来西亚组合王耀新/张耀宇，宗国/吉丁努蓬则是刘雨辰/殴煊屹的首轮对手。如果均能取胜的话，两对中国组合将在第二轮直接对话。

陈清晨/贾一凡在2020年东京奥运会比赛中庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女双方面，中国队派出陈清晨/贾一凡、郑雨/张殊贤、刘玄炫/夏玉婷以及杜玥/李汶妹组合参赛，其中前三对组合位于上半区。

头号种子“凡尘”组合首轮对手是中国香港组合杨雅婷/杨沛霖，赢下比赛难度不大。

本赛季两次闯进巡回赛决赛并在多项赛事中取得不俗战绩的张殊贤/郑雨组合首轮对手是保加利亚的斯托耶娃姐妹组合，双方此前两次交锋均在今年，保加利亚组合在德国公开赛上获胜，中国组合在日本公开赛上复仇。

“00后”组合刘玄炫/夏玉婷组合的首轮遭遇劲敌，赛会6号种子泰国组合宗空潘/拉温达，若想取胜难度不小。杜玥/李汶妹组合首轮对手是法国的兰伯特/安妮组合，如能取胜，她们很有可能在第二轮对阵本赛季取得优异战绩的印尼新组合拉哈尤/拉马丹蒂。

郑思维/黄雅琼庆祝马来西亚公开赛夺冠 照片出自： Jabatan Penerangan Malaysia

混双方面，郑思维/黄雅琼组合携新组合冯彦哲/黄东萍参赛。2020年东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍组合在日本公开赛后被拆对，这一次也是黄东萍和新搭档的首秀。

“雅思”组合本赛季自亚锦赛重新携手之后豪取7冠，在日本公开赛半决赛不敌日本的渡边勇大/东野有纱组合后，连胜纪录止于38场。本届丹麦公开赛上，身为3号种子的他们首轮对手是印尼组合库沙扬/库苏马瓦蒂。处于下半区的雅思组合很有可能在本届赛事半决赛上再度和日本渡边/东野组合相遇。

冯彦哲/黄东萍组合首轮对手是马来西亚组合陈炳顺/谢宜茜，如能取胜他们很有可能在第二轮和世界排名第一的泰国组合德查波/沙西丽相遇。