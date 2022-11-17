澳大利亚羽毛球公开赛第二轮综述：陆光祖胜李梓嘉，石宇奇、骆健佑争夺四强席位

2022年世界羽联世界巡回赛超级300赛事澳大利亚公开赛已经于11月15日在悉尼拉开战幕。经过三天的争夺，第二轮比赛已经尘埃落定。中国羽毛球队选手在本轮比赛中高奏凯歌。通过本文了解焦点赛最新赛果。

男单

男单方面，中国队最终共有4位选手参赛，分别是陆光祖、石宇奇、翁泓阳以及李诗沣。

首轮淘汰印尼球员托米·苏吉亚托的陆光祖在本届赛事第二轮遭遇头号种子——世界排名第二的马来西亚男单一哥——李梓嘉。此前二人有过两次世界羽联赛事交锋，陆光祖全部败北。今天的比赛中，双方展开激烈争夺。陆光祖首局20-22遗憾败北后及时调整心态，以21-15和21-16连下两城，2-1逆转取胜晋级8强。四分之一决赛中陆光祖的对手是补位参赛的印尼选手鲁姆巴。此外，本场比赛取胜之后，陆光祖也锁定了年终总决赛男单的一个席位。届时，他将完成自己的生涯总决赛首秀。

首轮击败补位选手的翁泓阳在第二轮比赛中和队友石宇奇相遇，后者首轮对手是日本名将、赛会8号种子常山干太。今天的比赛是翁泓阳和石宇奇首次在世界羽联赛事上相遇。比赛中，石宇奇没有遭遇太多挑战，以21-14和21-7直落两局，赢得比赛胜利。四分之一决赛，石宇奇的对手是新加坡名将骆健佑，后者今天2-1（21-10、12-21、23-21）淘汰了中国选手李诗沣。

石宇奇和骆健佑此前有过两次交锋，双方各胜一场。最近一次交锋是本月出在德国举行的HYLO公开赛，当时骆健佑2-0取胜。

中国羽毛球女单选手韩悦 照片出自： 2019 Getty Images

女单

女单方面，中国队韩悦和张艺曼参赛。张艺曼首轮不敌泰国选手革通遭遇一轮游。

韩悦首轮击败韩国名将金佳恩后，次轮对手是澳大利亚选手陈煊渝，后者目前的世界排名是第73位。双方在2017年的澳门公开赛上曾经有过一次交手，当时韩悦2-0取胜。

本场比赛，韩悦没有遭遇挑战，21-6和21-10赢得比赛胜利。四分之一决赛，韩悦的对手是日本名将、前世界冠军得主奥原希望。

韩悦和奥原希望此前共有3次世界羽联交锋记录，后者不败。双方最后一次交锋是在今年3月举行的全英公开赛上，当时韩悦以15-21和18-21败北。

男双奥运冠军组合李洋/王齐麟 照片出自： 2022 Getty Images

双打

男双方面，中国队4对组合参赛。其中任翔宇/谭强组合首轮0-2负于队友刘雨辰/殴煊屹，结束征程。

今天的比赛中，何济霆/周昊东组合以两个21-14的比分淘汰了泰/澳混搭组合尼迪鹏/唐怀东。下一轮，他们的对手是队友组合梁伟铿/王昶，后者今天经过三局比赛以21-12、13-21、21-10的比分淘汰了印尼组合加塔曼/伊斯法尼哈。

刘雨辰/殴煊屹组合今天和韩国组合崔率圭/金元昊展开了三局激烈的争夺，最终以2-1的比分赢得比赛胜利，三局比分分别是21-18、18-21、21-18。四分之一决赛，他们的对手是奥运男双冠军、中华台北组合李洋/王齐麟，后者今天21-10、21-9轻取日本组合松居圭一郎/竹内义宪。

郑雨/张殊贤组合 照片出自： Jabatan Penerangan Malaysia

女双方面，中国队只有张殊贤/郑雨组合参赛。首轮，她们以21-18、21-12的比分击败了中华台北组合宋硕芸/余芊慧。今天，她们又以2-0（21-14、21-8）的比分击败了印尼组合梅丽莎/瑞秋。四分之一决赛，她们的对手是日本组合，赛会3号种子福岛由纪/广田彩花。

混双方面，中国组合冯彦哲/黄东萍首轮21-3/21-4轻取资格赛晋级的澳大利亚组合吴星洪/皮查亚，次轮对阵韩国组合金英赫/李幽琳时遭遇一些挑战，最终有惊无险2-1晋级（21-12、14-21、21-15）。四分之一决赛，他们的对手是印尼组合阿德南/马尔瓦。