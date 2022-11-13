2022年澳大利亚羽毛球公开赛前瞻

男单方面，虽然奥运冠军、世界排名第一的丹麦名将安赛龙缺席本届澳大利亚公开赛，但是李梓嘉、金廷、乔纳坦、骆健佑、斯里坎特、昆拉武特等名将均将参赛。

中国队共有5位选手参加本站赛事男单项目等争夺，其中陆光祖和赵俊鹏同处1/4区。

陆光祖首轮对手是印尼选手苏吉亚托，如能取胜，次轮很可能迎战赛会头号种子李梓嘉。马来西亚一哥首轮对手是资格赛选手。

赵俊鹏首轮对手是马来西亚选手刘国伦，已经连续三项赛事遭遇一轮游的他能否止住颓势，重现世锦赛夺铜的实力值得关注。

翁泓阳、石宇奇、李诗沣同处4/4区：翁泓阳首轮对阵泰国选手王高伦，如能取胜将在次轮对阵石宇奇和常山干太之间的胜者。李诗沣首轮对手是印尼选手兹科，如能晋级很有可能在次轮和前世界冠军、新加坡名将骆健佑交手。后者首轮对手是印度选手曼朱纳特。

中国羽毛球女单选手韩悦 照片出自： 2019 Getty Images

女单方面，韩国名将安洗莹复出赛场，以头号种子身份参赛。另外，泰国选手李美妙、因达农、布桑南、猜万、以及日本名将奥原希望也将参赛。

中国队陈雨菲、何冰娇、王祉怡缺席，两周前在德国夺得HYLO公开赛冠亚军的韩悦、张艺曼参赛。

韩悦位于3/4区，首轮对手是韩国选手金佳恩。张艺曼位于4/4区，首轮对手是泰国选手革通。

保木卓朗／小林优吾 照片出自： Badmintonphoto | Courtesy of BWF

男双方面，多对实力强劲的组合悉数参赛。包括日本组合保木卓朗/小林优吾、印尼组合阿尔菲安/阿迪安托、阿山/塞蒂亚万、中华台北奥运冠军组合李洋/王齐麟、印度组合兰基雷迪/谢提等。

中国队派出4对组合参赛，其中何济霆/周昊东和梁伟铿/王昶同处2/4区。前者首轮对阵4号种子阿尔菲安/阿迪安托，“梁王”组合首轮对手是印度的拉马钱德兰/卡普拉。

任翔宇/谭强组合首轮对阵队友李雨辰/殴煊屹。

日本组合松山奈未/志田千阳 照片出自： 2022 Getty Images

女双方面，日本组合松山奈未/志田千阳、松本麻佑/永原和可那、福岛由纪/广田彩花、岩永铃/中西贵映领衔多对日本组合参赛，韩国组合白何娜/李幽琳、郑娜银/金慧珍等名将组合均参赛。中国队只有张殊贤/郑雨这对组合参赛。首轮她们的对手是中华台北组合宋硕芸/余芊慧。

日本混双组合渡边勇大/东野有纱 照片出自： 2021 Getty Images

混双方面，日本组合渡边勇大/东野有纱、马来西亚组合吴埙阀/赖洁敏、陈建铭/赖沛君等名组合将会参赛。

中国队方面只有冯彦哲/黄东萍组合参赛。二人组对以来参加了三项赛事，两夺亚军，展现了实力。本届赛事能否最终登顶需要跨过日本渡边勇大/东野有纱这一关。冯彦哲/黄东萍首轮对手是资格赛晋级组合。