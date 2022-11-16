澳大利亚羽毛球公开赛：首轮综述

2022年世界羽联世界巡回赛超级300赛事澳大利亚公开赛已经于11月15日在悉尼拉开战幕。经过两天的争夺，资格赛和首轮比赛已经尘埃落定。通过本文了解焦点赛最新赛果。

男单

男单方面，中国队最终共有4位选手参赛，分别是陆光祖、石宇奇、翁泓阳以及李诗沣。

陆光祖首轮比赛的对手是印尼球员托米·苏吉亚托，经过两局激战，陆光祖以21-18和21-17赢得比赛胜利。第二轮等待他的对手将是本届赛事头号种子——世界排名第二的马来西亚男单一哥——李梓嘉。后者首轮比赛以21-9和21-11的比分轻取资格赛晋级选手澳大利亚球员里奥·奥古斯蒂诺。陆光祖和李梓嘉此前有过两次世界羽联赛事交锋，全部败北。

翁泓阳首轮2-0（21-11、21-16）胜补位参赛的澳大利亚选手瑞奇·郑后将在第二轮和队友石宇奇相遇。后者首轮对手是日本名将、赛会8号种子常山干太。最终，石宇奇以21-11和21-18的比分赢得比赛胜利。翁泓阳和石宇奇至今尚未有世界羽联赛事交手记录。

李诗沣首轮和印尼选手兹科展开激战，在14-21先输一局的情况下以21-17和21-8连下两城，总比分2-1逆转取胜。第二轮等待他的对手是新加坡名将、赛会2号种子骆健佑，后者首轮胜补位参赛的澳大利亚选手。李诗沣和骆健佑此前唯一一次交手是在今年的新加坡公开赛上，当时骆健佑2-0赢得比赛胜利。

中国羽毛球女单选手韩悦 照片出自： 2019 Getty Images

女单

女单方面，中国队韩悦和张艺曼参赛。

韩悦首轮对手是韩国名将金佳恩。首局9-21落败后，韩悦在第二局奋起直追，以22-20艰难扳平总比分后士气大涨，并在第三局以21-5拿下，总比分2-1逆转取胜。第二轮，韩悦的对手是澳大利亚球员陈煊渝，后者目前的世界排名是第73位。双方在2017年的澳门公开赛上曾经有过一次交手，当时韩悦2-0取胜。那场比赛也是双方唯一一次世界羽联赛事交锋记录。

张艺曼首轮对手是世界排名第29位的泰国选手革通。此前双方两次交锋中保持不败的张艺曼在本届赛事上遭遇失利，13-21、16-21止步首轮。

其它女单名将方面，世界排名第2的韩国一姐安洗莹缺席此前三站赛事后重返赛场，首轮她以21-14和21-13的比分击败了中华台北选手宋硕芸。次轮，她的对手是补位参赛的日本选手高桥明日香。

赛会3号种子李美妙21-13、21-10胜马来西亚选手吉苏娜，次轮将战日本名将大堀彩。4号种子、日本前世界冠军奥原希望21-6、21-13胜补位选手，次轮将对阵印尼选手瓦尔达尼。

双打

男双方面，中国队4对组合参赛。

何济霆/周昊东组合21-12、21-15胜澳大利亚补位参赛的澳大利亚组合伯恩哈德/博斯科·郭。7号种子梁伟铿/王昶21-8、21-7轻取补位参赛的澳大利亚组合杰森·洪/凯文·徐。赛会8号种子刘雨辰/殴煊屹21-18、21-12击败队友组合任翔宇/谭强。

奥运冠军、中华台北组合李洋/王齐麟22-20、21-17胜队友苏敬恒/叶宏蔚。

日本组合松山奈未/志田千阳 照片出自： 2022 Getty Images

女双方面，中国队只有张殊贤/郑雨组合参赛。首轮，她们以21-18、21-12的比分击败了中华台北组合宋硕芸/余芊慧。次轮她们的对手是印尼组合梅丽莎/瑞秋，后者首轮由于对手退赛不战而胜。

日本组合松山奈未/志田千阳（头号种子）、松本麻佑/永原和可那（2号种子）、福岛由纪/广田彩花（3号种子）、岩永铃/中西贵映（7号种子）、韩国组合郑娜银/金慧贞（5号种子）、白荷娜/李幽琳（8号种子）也悉数晋级次轮。

混双方面，中国组合冯彦哲/黄东萍首轮21-3/21-4轻取资格赛晋级的澳大利亚组合吴星洪/皮查亚，次轮对手是韩国组合金英赫/李幽琳。