澳大利亚羽毛球公开赛决赛：石宇奇斩复出之后第二冠，中国队三冠收官

2022年世界羽联世界巡回赛超级300赛事澳大利亚公开赛于11月15日在悉尼拉开战幕。经过四天的争夺，各单项四强选手已经全部产生，通过本文了解焦点赛最新赛果。

男单

男单方面，半决赛结束后中国队就已经提前锁定了冠军，陆光祖和石宇奇顺利会师决赛。二人此前共有3次世界羽联赛事交锋记录，石宇奇2胜1负稍占优。

今天的决赛中双方前两局比赛争夺激烈，石宇奇21-19拔得头筹后陆光祖21-18还以颜色。决胜局，石宇奇大比分领先开局后牢牢掌控了比赛的局面，最终21-5再下一城，2-1赢得复出赛场后的第二个冠军。

郑雨/张殊贤组合在2022年羽毛球世锦赛上闯进八强 照片出自： Badmintonphoto / Courtesy of BWF

女双和男双

女双方面，中国队只派出张殊贤/郑雨参赛，而她们最终也闯进了本届赛事决赛，对手是泰国的艾姆萨德姐妹组合。最终中国组合21-19、21-13直落两局夺得冠军。

男双方面，中国队4对参赛组合中刘雨辰/殴煊屹闯进了决赛，对手是半决赛淘汰另一对中国组合何济霆/周昊东晋级的马来西亚组合王耀新/张御宇，后者也是本届赛事的6号种子。最终，刘雨辰/殴煊屹以21-16和22-20连下两城，总比分2-0夺得冠军，这也是他们本赛季收获的第二个冠军头衔。

女单和混双

女单和混双项目没有中国队选手晋级决赛， 最终两个项目的冠军分别被韩国一姐安洗莹（决赛2-0胜印尼玛丽斯卡）以及韩国组合徐承宰/蔡侑玎（决赛2-0胜队友金元昊/郑娜银）夺得。