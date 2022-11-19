澳大利亚羽毛球公开赛半决赛综述：石宇奇、陆光祖会师男单决赛，中国队三项冲冠

2022年世界羽联世界巡回赛超级300赛事澳大利亚公开赛于11月15日在悉尼拉开战幕。经过四天的争夺，各单项四强选手已经全部产生，通过本文了解焦点赛最新赛果。

男单

男单方面，中国队派出陆光祖、石宇奇、翁泓阳、李诗沣参加本站赛事男单的争夺。首轮全部过关后，翁泓阳第二轮负于石宇奇、李诗沣不敌骆健佑提前出局。陆光祖和石宇奇分处上下半区，最终顺利会师决赛。

在今天的半决赛中，陆光祖以21-9和21-7淘汰了马来西亚球员黄智勇晋级决赛。

石宇奇则和日本新星奈良冈功大展开了激烈争夺。首局石宇奇21-16拿下后，次局被奈良冈功大以相同比分还以颜色。关键的第三局，双方比分焦灼，直到最后时刻才分出胜负，石宇奇以21-19险胜第三局，总比分2-1赢得胜利。

这样，本届赛事男单冠军已经提前被中国队锁定。陆光祖和石宇奇此前共有三次世界羽联赛事交锋记录，石宇奇2胜1负稍占优。

中国羽毛球女单选手韩悦 照片出自： 2019 Getty Images

女单

女单方面，中国队派出韩悦和张艺曼参加本届赛事的争夺，后者首场比赛不敌泰国选手革通，止步首轮。

四分之一决赛中淘汰前世界冠军奥原希望的韩悦在半决赛中的对手是马来西亚球员玛丽斯卡。最终，韩悦在21-18先胜一局的情况下被对手以21-16和21-14连胜两局逆转取胜。

另外一场女单半决赛中，赛会头号种子安洗莹对阵3号种子泰国名将李美妙，最终韩国一姐以21-16和21-11直落两局晋级决赛。

张殊贤/郑雨组合在马来西亚公开赛上闯进决赛 照片出自： Jabatan Penerangan Malaysia

双打

男双方面，中国队4对组合参赛，其中任翔宇/谭强止步第一轮，梁伟铿/王昶止步四分之一决赛。

何济霆/周昊东以及刘雨辰/殴煊屹两对组合均跻身半决赛。

今天的比赛中，何济霆/周昊东被马来西亚组合王耀新/张御宇逆转，1-2（21-14、17-21、18-21）落败无缘决赛。

昨天淘汰奥运冠军组合李洋/王齐麟的刘雨辰/殴煊屹半决赛2-1（12-21、23-21、24-22）逆转淘汰了中华台北组合李哲辉/杨博轩。

这样，本届澳大利亚公开赛男双冠军将在王耀新/张御宇以及刘雨辰/殴煊屹之间产生。

女双方面，中国队只派出张殊贤/郑雨参赛，而她们最终也闯进了本届赛事决赛。

半决赛中，中国组合以21-15和21-17淘汰了中华台北组合李佳馨/邓淳薰后在决赛中和泰国组合本雅帕/伦塔卡恩争夺冠军。后者今天爆冷2-0（21-19、21-18）淘汰了韩国组合郑娜银/金慧贞。

混双方面，中国队独苗组合冯彦哲/黄东萍组合在半决赛中0-2（20-22、14-21）负于韩国组合徐承宰/蔡侑玎。后者将和队友组合金元昊/郑娜银争夺本届赛事混双冠军。