澳大利亚羽毛球公开赛1/4决赛综述：石宇奇、韩悦分别淘汰前世界冠军跻身四强

2022年世界羽联世界巡回赛超级300赛事澳大利亚公开赛于11月15日在悉尼拉开战幕。经过四天的争夺，各单项四强选手已经全部产生，通过本文了解焦点赛最新赛果。

男单

男单方面，中国队最终共有4位选手参加本届赛事的争夺，分别是陆光祖、石宇奇、翁泓阳以及李诗沣。在昨天进行的第二轮比赛中，李诗沣负于新加坡名将骆健佑，翁泓阳输给了队友石宇奇。

第二轮淘汰头号种子李梓嘉从而锁定本赛季世界羽联巡回赛总决赛男单席位的陆光祖在四分之一决赛的对手是补位参赛的印尼选手鲁姆巴。最终，陆光祖没有遭遇太多挑战，21-12和21-9轻取对手锁定半决赛席位。半决赛，陆光祖的对手是马来西亚球员黄智勇。双方此前唯一一次交手是在今年6月的马来西亚公开赛上，当时陆光祖2-1取胜。

石宇奇四分之一决赛的对手是新加坡名将骆健佑。双方此前有过两次交锋，各胜一场。最近一次交锋是本月出在德国举行的HYLO公开赛，当时骆健佑2-0取胜。

今天的比赛中，石宇奇开局不利，17-21首局败北落得下风后在之后两局以21-16和21-13赢得胜利。周六，石宇奇将和奈良冈功大争夺一个决赛席位。后者今天2-1（21-15、16-21、21-15）击败了队友渡边航贵。

石宇奇和奈良冈功大此前有过两次交锋记录，保持不败。双方最后一次交锋是在今年10月的丹麦公开赛上，当时石宇奇2-0取胜。

中国羽毛球女单选手韩悦 照片出自： 2019 Getty Images

女单

女单方面，中国队参加本届赛事的两位选手分别是韩悦和张艺曼。后者首场比赛不敌泰国选手革通，止步首轮。

前两轮先后淘汰韩国选手金佳恩和澳大利亚选手陈煊渝后，韩悦的四分之一决赛对手是日本名将、前世界冠军得主奥原希望。

韩悦和奥原希望此前共有3次世界羽联交锋记录，后者不败。双方最后一次交锋是在今年3月举行的全英公开赛上，当时韩悦以15-21和18-21败北。

今天的比赛中，韩悦以21-17和21-10直落两局赢得胜利。周六，将和印尼选手玛丽斯卡争夺一个决赛席位。双方此前有过三次世界羽联赛事交锋记录，韩悦2胜1负占优。其中最后一次交锋是在本月初的HYLO公开赛上，韩悦2-0取胜。

另外一场女单半决赛将在韩国名将、头号种子安洗莹和3号种子、泰国选手李美妙之间展开。双方此前5次世界羽联交锋中，安洗莹五战全胜。

男双奥运冠军组合李洋/王齐麟 照片出自： 2022 Getty Images

双打

男双方面，何济霆/周昊东和梁伟铿/王昶在四分之一决赛相遇，最终经过三局比赛的激烈争夺，何济霆/周昊东2-1取胜，三局比分分别是21-19、16-21、21-17。半决赛中，他们将和马来西亚组合王耀新/张御宇交手，后者今天2-0轻取韩国组合姜珉赫/徐承宰。

下半区，刘雨辰/殴煊屹经过两局激战，2-0（22-20、25-23）淘汰了东京奥运会冠军组合李洋/王齐麟，半决赛他们将和另外一对中华台北组合李哲辉/杨博轩交锋。

郑雨/张殊贤组合 照片出自： Jabatan Penerangan Malaysia

女双方面，张殊贤/郑雨2-1（14-21、21-10、21-19）逆转胜日本组合福岛由纪/广田彩花跻身四强，届时将和中华台北组合李佳馨/邓淳薰争夺一个决赛席位。后者今天淘汰了2号种子日本组合松本麻佑/永原和可那。

上半区，泰国组合本雅帕/伦塔卡恩将和韩国组合郑娜银/金慧贞争夺一个决赛名额。

混双方面，冯彦哲/黄东萍距离组对之后的首个冠军又近了一步，四分之一决赛中，他们以21-7和21-4击败了印尼组合阿德南/马尔瓦。半决赛中，他们的对手是韩国组合徐承宰/蔡侑玎。

另外一场混双半决赛将在韩国组合金元昊/郑娜银和印尼组合德扬/维德佳佳之间展开。