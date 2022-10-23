2022年柏林跳水世界杯：中国跳水队8金4银结束征程

距离中国跳水队在2022年跳水世锦赛上囊获所有项目金牌仅仅3个月后，梦之队再度出发，向柏林世界杯最高领奖台发起冲击！

本届柏林世界杯共有来自13个国家和地区的60名运动员参赛，其中男子选手36人，女子选手24人。

中国队共派出9位世界冠军出战，参加除混合团体赛外其余8个项目的争夺。

10月20日率先展开了男子、女子单人3米板和单人10米台项目预赛的争夺，中国队在各个单项预赛中均位居第一。

10月21日，中国队包揽女子双人10米台、男子双人10米台以及男子单人3米板冠军，斩获3金1银。

10月22日，中国队再夺女子双人3米板、男子双人3米板以及女子单人10米台三个项目的冠军，单日再次收获3金1银。

10月23日，中国队参加了女子单人3米板和男子单人10米台的争夺，收获2金2银，完成了本届世界杯包揽所有参赛项目金牌的任务。

陈艺文、昌雅妮接过了中国女子3米板的接力棒 照片出自： 2022 Getty Images

女子单人3米板：昌雅妮、陈艺文包揽冠亚军

女子3米板项目是中国队在2020年东京奥运会后人员变化最大的跳水项目。接过施廷懋和王涵接力棒的是昌雅妮和陈艺文。两位没有任何奥运会参赛经历的“新人”在今夏布达佩斯世锦赛上出色完成了任务，斩获单人、双人项目的冠军。其中单人项目上陈艺文更胜一筹，摘得金牌，昌雅妮夺铜。

本届柏林世界杯上，昌雅妮和陈艺文虽然在预赛中分列前两位，但是两人的预赛表现均不理想，失误较多，分别得到315.30分和307.20分。

今天的决赛中，昌雅妮状态提升显著，最终以363.75分夺得冠军，陈艺文最后三个动作表现均有瑕疵，最终以346.95分夺得亚军。日本选手三上纱也可287.05分位列第三。

中国男子跳水单人10米台世界冠军杨健 照片出自： 2022 Getty Images

男子单人10米台：二杨斩获冠、亚军

柏林世界杯男子单人10米台预赛发挥不佳、位列第二的杨健在决赛中展现了高水准，最终以537.70分摘得冠军。

预赛排名第一的杨昊决赛表现中规中矩，472.20分收获银牌；美国选手布兰登·洛斯奇亚沃429.95分位列第三。

至此，中国跳水队完成了本届世界杯的全部比赛任务（中国队不参加混合团体赛的争夺），参加8个项目争夺交出了8金4银的成绩单，位居奖牌榜第一，捍卫了自己在这项运动中的统治地位。