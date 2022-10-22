2022年柏林跳水世界杯：中国队继续包揽冠军，陈芋汐胜全红婵

距离中国跳水队在2022年跳水世锦赛上囊获所有项目金牌仅仅3个月后，梦之队再度出发，向柏林世界杯最高领奖台发起冲击！

本届柏林世界杯共有来自13个国家和地区的60名运动员参赛，其中男子选手36人，女子选手24人。

中国队共派出9位世界冠军出战，参加除混合团体赛外其余8个项目的争夺。10月20日率先展开了男子、女子单人3米板和单人10米台项目预赛的争夺，中国队在各个单项预赛中均位居第一。

10月21日，中国队包揽女子双人10米台、男子双人10米台以及男子单人3米板冠军。

10月22日，产生了女子双人3米板、男子双人3米板以及女子单人10米台三个项目的奖牌获得者

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陈艺文、昌雅妮接过了中国女子3米板的接力棒 照片出自： 2022 Getty Images

女子双人3米板：陈艺文/昌雅妮无悬念夺冠

共有5对选手参加本届世界杯女子双人3米板项目的争夺，代表中国队参赛的是2022年世锦赛冠军组合陈艺文/昌雅妮，二人也是该项目世界杯卫冕冠军。

今天的比赛中，二人高质量完成了5个动作，以总分330.03分夺得冠军，领先第二名德国组合萨斯蒂亚·奥丁豪斯/亚娜·罗特（总分272.94）将近60分。美国组合克里斯滕·海登/布鲁克·舒尔茨以257.97分位列季军。

曹缘和王宗源斩获2022年世锦赛男子双人3米板金牌 照片出自： 2022 Getty Images

男子双人3米板：王宗源/曹缘登顶

2024年巴黎奥运会周期当中中国男子3米板的领军人王宗源和曹缘此前在2022年世锦赛上成功夺金。3个月后再战世界杯，二人除在第一个动作5154B当中出现失误外，其余5个动作全部高质量完成，最终以442.68分夺冠。

本届世界杯共有8对组合参加男子双人3米板项目的争夺。美国组合格雷格·邓肯/泰勒·唐斯以354分收获银牌，澳大利亚组合拉什兰·克罗宁/李世鑫以349.41分摘得铜牌。

Hongchan Quan 照片出自： (Photo by Tom Pennington/Getty Images)

女子单人10米台：陈芋汐再胜全红婵

女子单人10米台项目中，该项目奥运冠军全红婵以及世锦赛冠军陈芋汐是当仁不让的冠军热门人选。已经携手在本届世界杯上摘得女子双人10米台冠军的她们在今天的决赛中再度奉献了一场精彩的对决。

世锦赛后攻克苦手207C动作的全红婵在预赛中领先陈芋汐位列第一。

今天的决赛中，二人的成套动作除第三个动作以外，剩余四个动作完全相同。

全红婵在第一个动作107B时得到了5个裁判打出的满分10分，得到90分的高分，而陈芋汐该动作略有瑕疵，得到81分。

第二个动作407C，陈芋汐强势反击，得到91.20分，而全红婵得到83.20分，两轮过后全红婵微弱优势领先。

第三个动作，陈芋汐难度系数3.3的626C完成度极高得到了4个裁判打出的10分，单个动作得到97.35的高分；全红婵方面，难度系数3.2的6243D，完成度略逊一筹，得到81.60分，陈芋汐完成反超，来到第一位。

第四个动作207C，两人的完成质量都非常高。全红婵入水效果更胜一筹，得到94.05分；陈芋汐得到89.10分。陈芋汐领先10分进入最后一跳。

第五个动作5253B，陈芋汐凭借出色的入水效果得到91.20分，全红婵水花略大，得到81.60分。

最终陈芋汐以总分449.85分夺冠，全红婵430.45分摘银。美国选手阿古比亚德298.70分摘得铜牌。

2022年跳水世界杯：赛程

所有时间均为德国当地时间

10月23日，周日

14:00 - 女子3米板决赛

15:45 - 男子10米台决赛

17:15 - 男女混合3米板和10米台团体赛决赛