2022年柏林跳水世界杯：中国跳水队单日收获三金

距离中国跳水队在2022年跳水世锦赛上囊获所有项目金牌仅仅3个月后，梦之队再度出发，向柏林世界杯最高领奖台发起冲击！

本届柏林世界杯共有来自13个国家和地区的60名运动员参赛，其中男子选手36人，女子选手24人。

中国队共派出9位世界冠军出战，参加除混合团体赛外其余8个项目的争夺。10月20日率先展开了男子、女子单人3米板和单人10米台项目预赛的争夺，中国队在各个单项预赛中均位居第一。

10月21日三个项目将决出奖牌获得者，分别是女子双人10米台、男子双人10米台以及男子单人3米板。

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女子双人10米台：全红婵/陈芋汐夺冠

只有两对选手参加了今天女子双人10米台决赛的中国。分别是布达佩斯世锦赛冠军组合全红婵/陈芋汐以及美国组合卡特里娜·杨/奈克·阿古恩比亚德。

中国组合在今天的决赛中迅速进入状态，出色完成了5个动作，获得349.80分，位列第一。美国组合排名第二。

至此，全红婵和陈芋汐均实现了奥运会、世锦赛、世界杯金牌大满贯。

杨昊/练俊杰在2022年世锦赛男子双人10米台预赛中位列第一 照片出自： 2022 Getty Images

男子双人10米台：练俊杰/杨昊无悬念夺冠

共有4对组合参加了今天男子双人10米台决赛的争夺，分别是世界冠军组合练俊杰/杨昊、哥伦比亚组合塞巴斯蒂安·比利亚·卡斯特拉内达/阿莱汉德罗·索拉尔特、美国组合扎克瑞·库珀/马克斯韦尔·弗洛瑞以及德国组合马森伯格/蒂莫·巴特尔。

中国组合高质量完成了6个动作的比赛任务，最终获得444.84分夺得冠军。这个成绩和他们世锦赛夺冠时相同动作取得的成绩（467.79）相比略有差距，考虑到本届赛事该项目不设预赛，需要选手直接在决赛中发挥出最佳水准的话，这个成绩相当不错。

德国组合收获银牌，成绩为345.33，哥伦比亚组合摘得铜牌，成绩为335.88，美国组合位列第四，成绩为335.25。

王宗源已经成为男子跳水3米板项目的新领军人物 照片出自： 2022 Getty Images

男子单人3米板：王宗源高水平发挥摘金，曹缘收获银牌

共有12位选手参加了今天男子单人3米板决赛的争夺。

东京奥运会男子单人3米板亚军、双人3米板冠军、2022年世锦赛创造历史独揽三金的王宗源在昨天的预赛中表现差强人意（总分453.61分），虽然位列预赛第一，但是比赛中他罕见的出现了重大失误令人不免对其今天决赛的表现捏了把汗。

但是在今天的决赛中，这位20岁小将一扫昨日阴霾，展现了世界顶尖水准，以高质量完成了同样的成套动作，收获562.20分，强势摘得冠军。

他的队友、2016年里约奥运会男子单人3米板冠军、中国跳水“全能王”曹缘在决赛中的表现同样有所提升，以513.85分位列亚军（预赛仅414.25分）。德国小将莫里茨·维塞曼432.40分收获铜牌。

2022年跳水世界杯：赛程

所有时间均为柏林当地时间，换算北京时间需+6

10月22日，周六

14:00 - 女子双人3米板决赛

15:00 - 男子双人3米板决赛

16:45 - 女子10米台决赛

10月23日，周日

14:00 - 女子3米板决赛

15:45 - 男子10米台决赛

17:15 - 男女混合3米板和10米台团体赛决赛