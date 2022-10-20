2022年柏林跳水世界杯：中国跳水队各项预赛独占鳌头

距离中国跳水队在2022年跳水世锦赛上囊获所有项目金牌仅仅3个月后，梦之队再度出发，向柏林世界杯最高领奖台发起冲击！

本届柏林世界杯共有来自13个国家和地区的60名运动员参赛，其中男子选手36人，女子选手24人。

中国队共派出9位世界冠军出战，参加除混合团体赛外其余8个项目的争夺。10月20日率先展开了男子、女子单人3米板和单人10米台项目预赛的争夺。

中国女子跳水3米板运动员昌雅妮 照片出自： 2022 Getty Images

女子单人3米板 - 昌雅妮、陈艺文预赛领跑

女子单人3米板预赛中共有13位选手参赛。在这个项目上，中国队派出世锦赛新科冠军陈艺文和她的双人搭档昌雅妮参赛，后者在今夏的布达佩斯世锦赛上收获单人3米板铜牌。

两位中国选手在预赛当中的5个动作完全相同。在第二个动作205B和第四个动作107B时，二人均出现不同程度的失误，但整体表现仍然领先其余参赛选手。预赛过后，昌雅妮一315.30分排名第一，陈艺文307.20分位列第二。二人的成绩和布达佩斯世锦赛时预赛取得的成绩相比仍有差距（世锦赛二人相同动作预赛成绩分别为341.25和357.95）。

今年世锦赛排名第7的日本选手三上纱也可在今天的预赛中以282分位列第三。

中国男子跳水3米板运动员王宗源 照片出自： 2022 Getty Images

男子单人3米板 - 王宗源、曹缘分列前两位

男子单人3米板预赛共有19位选手参加预赛争夺，中国队派出的是奥运会亚军、2022年世锦赛三冠王王宗源和奥运多金全能王曹缘参赛。

两人的预赛动作和布达佩斯世锦赛时相同，但是完成度同样不及三个月前的自己。

世锦赛预赛中斩获男子单人3米板冠亚军时王宗源和曹缘分别拿到了561.95分和492.85分。但是今天二人在做和世锦赛相同的成套动作时均有不同程度失误，预赛成绩分别为453.65和414.25，和巅峰状态相比有很大差距。

尽管如此，他们依旧锁定了预赛前两名，第三名为代表澳大利亚参赛的李世鑫，他的预赛成绩为406.10分。

奥运女子跳水10米台冠军全红婵 照片出自： 2021 Getty Images

女子单人10米台 - 全红婵攻破苦手位列第一

女子单人10米台项目，仅有8位选手参加本届世界杯的争夺。代表中国队参赛的两位选手分别是该项目奥运冠军全红婵以及世界冠军陈芋汐。

两位选手本届赛事的成套动作和此前布达佩斯世锦赛时的动作相同。全红婵只是在动作顺序上进行了微调，将自己此前的“苦手”动作207C从第三个动作调整至第四个。

世锦赛输给陈芋汐后苦练207C动作的全红婵在今天的比赛中在该动作上表现出色，付出得到了回报。收获1个裁判打出的10分，也是今天全场所有选手当中唯一的一个10分。最终她以不俗的表现得到418.50分，排名第一。

陈芋汐的表现中规中矩，没有明显的失误，但是和个人最佳水准尚有差距。最终以404.85分位列第二。

世锦赛季军，马来西亚名将全红婵338.85分位列第三。

中国男子10米台名将杨昊 照片出自： 2017 Getty Images

男子单人10米台 - 杨昊、杨健分列前二

男子单人10米台预赛共有11人参赛，代表中国队参赛的选手是世界冠军、“难度王”杨健以及世锦赛亚军杨昊。

最终发挥平稳的杨昊以510.70分位列第一，杨健第3跳和第4跳连续出现重大失误，以474.15分位列第二。今天他的世界最高难度动作109B完成度较高，得到了104.55分。

美国选手布兰顿·罗斯奇亚沃408.65分排名第三。

2022年跳水世界杯：赛程

所有时间均为柏林当地时间，换算北京时间需+6

10月21日，周五

14:00 - 女子双人10米台决赛

15:00 - 男子双人10米台决赛

16:00 - 男子单人3米板决赛

10月22日，周六

14:00 - 女子双人3米板决赛

15:00 - 男子双人3米板决赛

16:45 - 女子10米台决赛

10月23日，周日

14:00 - 女子3米板决赛

15:45 - 男子10米台决赛

17:15 - 男女混合3米板和10米台团体赛决赛