世界羽联泰国公开赛半决赛综述

2022年世界羽联世界巡回赛超级500赛事泰国公开赛决赛参赛选手全部产生，本周日他们将向冠军发起最后的冲击。

女单方面，东京奥运会冠军陈雨菲今天的比赛对手是印度名将、东京奥运会季军辛杜，后者在昨天的四分之一决赛中淘汰了2号种子山口茜。双方此前10次在世界羽联赛事上交锋，陈雨菲4胜6负处于下风。

比赛开始后，对于彼此打法都已经相当熟悉的二人即展开激烈争夺，比分咬的很紧。随着陈雨菲在首局后半段一波连得4分扩大分差后，辛杜回天乏术，中国名将以21-17拿下了第一局。

第二局比赛中，辛杜一开始即加强攻势，强势反扑，一度10-5领先陈雨菲。后半局，随着陈雨菲的状态提升，辛杜进攻遇阻，陈雨菲一波连得5分将比分反超，并最终以21-16那下第二局，总比分2-0取胜跻身决赛。

另一场女单半决赛中，头号种子中华台北名将戴资颖在10-21先输一局的情况下以21-13和21-19连扳两局淘汰泰国一姐因达农。决赛中，她将和陈雨菲展开东京奥运会决赛之后二人的首次较量。此前双方有过19次交锋，陈雨菲4胜15负处于劣势。

郑思维/黄雅琼组合 照片出自： 2018 Getty Images

混双方面，中国队两对王牌组合全部跻身本届泰国公开赛混双四强。赛会2号种子郑思维/黄雅琼的对手是3号种子、日本组合渡边勇大/东野有纱。此前双方在世界羽联赛事中10次交锋，“雅思”组合8胜2负成绩占优。

首局比赛中，双方比分胶着，多次出现平局。雅思组合在局末取得4分领先优势的情况下被对手逆转，以18-21败下阵来。

次局比赛中，雅思组合全力出击并牢牢统治了比赛，以21-8的大比分扳平局比分。

决胜局赛况和首局相似，雅思组合再次在局末取得领先，并以20-18率先拿到赛点。此后，在浪费了三个赛点之后，雅思组合以22-20拿下此局，总比分2-1逆转赢得比赛胜利。

另外一场半决赛中，东京奥运会冠军王懿律/黄东萍组合对阵世界排名第一的1号种子、主场作战的德差波/沙西丽组合。此前双方的13次交锋中，黄鸭组合8胜5负占据优势。

首局比赛，泰国组合率先取得领先，之后黄鸭组合逐渐稳住局面，并在比分上占据上风，以21-16拔得头筹。

背水一战的泰国组合第二局防守一搏，凭借伶俐的攻势占据主动，打了黄鸭组合一个措手不及。并以21-12拿下第二局，双方回到同一起跑线上。

决胜局中，黄鸭组合开局占据主动，但是在交换场地之后，泰国组合在主场球迷的助威声中越战越勇，以21-16拿下第三局，2-1逆转淘汰了王懿律/黄东萍。

本届赛事决赛中，德差波/沙西丽组合将和老对手兼好友“雅思”组合争夺冠军。这也是赛会1号种子和2号种子之间的较量，值得期待。

马来西亚球员李梓嘉 照片出自： 2021 Getty Images

男单方面，中国小将、世界排名第49位的李诗沣还在续写神奇。本届赛事从资格赛开始打起的他一路过关斩将，获得了争夺冠军的资格。

本场半决赛中，他的对手是日本新星奈良冈功大，后者世界排名在李诗沣之前，位居第48位。双方实力可谓在伯仲之间。

比赛情况也体现了这一点，首局比赛，双方比分交替上升，分差不大。关键时刻李诗沣抓住机会以21-19取得开门红。

第二局比赛中李诗沣再度领先，奈良冈功大追平比分，并利用局末李诗沣的失误反超比分，21-19拿下第二局。

决胜局赛况和第二局相似，李诗沣开局领先，奈良冈功大局末扳平比分。关键时刻，李诗沣利用对手失误拿到致胜的1分，以21-19赢得这场鏖战的胜利。

另外一场半决赛中，赛会6号种子李梓嘉以21-16、13-21、21-14的比分击败了马来西亚同胞刘国伦，将和李诗沣争夺本届泰国公开赛的冠军。

李诗沣能否复制翁泓阳此前在韩国公开赛上的神奇一黑到底斩获冠军，答案将在周日揭晓。

日本女双组合松本麻佑/永原和可那 照片出自： 2021 Getty Images

女双比赛中，昨天爆冷击败世界排名第二组合李绍希/申昇瓒的中国组合张殊贤/郑雨半决赛对阵两届世锦赛冠军得主松本麻佑/永原和可那。

比赛中日本组合的比赛经验发挥了重要作用，帮助她们以21-18和21-14直落两盘击败了中国组合，晋级决赛。

另一场半决赛中，6号种子、日本组合松山奈未/志田千阳以两个21-17击败了马来西亚的陈康乐/蒂娜组合。这样，日本队已经提前锁定了本届赛事的女双冠军。