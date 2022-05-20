世界羽联泰国公开赛四分之一决赛综述

男单方面，本届赛事从资格赛开始打起的李诗沣延续着不俗的表现，面对世界排名第15位的中华台北选手王子维打出了自己的特点，以21-16和21-17连下两城，总比分2-0跻身四强。二人至今为止的两次世界羽联赛事交锋中，李诗沣2胜0负保持不败。

本届赛事首轮击败桃田贤斗的赵俊鹏在今天的比赛中对阵马来西亚选手刘国伦。两人的世界排名分别是第36位和34位，差距不大。双方此前有过两次世界羽联赛事交锋，刘国伦保持不败。

首局比赛中，刘国伦进入状态很快，迅速奠定领先优势之后并将优势转化为胜势，21-10先下一城。第二局比赛中，双方比赛胶着，赵俊鹏在落后的情况下实现反超，21-19逆转扳平局分。决胜局战况和第二局相似，双方比分交替上涨，一路来到19平。关键时刻刘国伦把握住机会连得2分，以21-19取胜，总比分2-1晋级四强。

其它两场比赛中，奈良冈功大以21-10和21-18击败爱尔兰选手阮日后将和李诗沣争夺一个决赛席位。

赛会6号种子马来西亚名将李梓嘉以2-1（21-10、14-21、21-16）的比分击败了印尼选手雷斯塔维托，将和刘国伦争夺决赛席位。

陈雨菲发球瞬间 照片出自： 2018 Getty Images

女单方面，今天的焦点战无疑是赛会同号种子中华台北名将戴资颖对阵8号种子中国选手何冰娇的比赛。双方此前在世界羽联赛事中11次交锋，戴资颖9胜2负占优，对阵何冰娇已经取得三连胜。

首局比赛开局阶段戴资颖火力全开很快就取得了11-2的大比分领先，并以21-10占得先机。次局比赛中，双方开局比分咬的比较紧，何冰娇关键时刻发力，21-14扳平。决胜局赛况和首局比赛相似，戴资颖开局发力奠定10分领先优势后虽然被何冰娇缩小了分差。最终仍以21-18拿下第三局2-1淘汰何冰娇。

奥运冠军陈雨菲本场比赛对手是上一轮淘汰日本前世锦赛冠军得主奥原希望的加拿大老将李文珊，双方此前在世界羽联赛事中曾经有过5次交锋，陈雨菲4胜1负占优。

首局比赛中，陈雨菲稳扎稳打，将优势转化为胜势，21-14先下一城。次局比赛，双方比分胶着，多次平局后李文珊以22-20扳总比分。决胜局中，双方开局再次陷入胶着态势，但后半局陈雨菲逐渐建立起优势，以21-17拿下，2-1淘汰李文珊。

另外两场比赛中，主场作战的7号种子因达农以两个21-8的比分击败丹麦选手克里斯托弗森，将会戴资颖争夺决赛席位。

另一场焦点战中，赛会2号种子山口茜和6号种子辛杜打满三局。两枚奥运奖牌得主辛杜最终以21-15、20-22、21-13的比分2-1取胜跻身半决赛，届时她的对手是中国选手陈雨菲。

郑思维/黄雅琼组合 照片出自： 2018 Getty Images

混双比赛中，两对中国组合郑思维/黄雅琼、王懿律/黄东萍分别以2-0的比分击败了印尼组合卡约诺/伊斯拉米和泰国组合乔姆克/帕维萨普兰。

赛会头号种子泰国组合德差波/沙西丽以21-15和21-8轻松击败日本组合山下恭平/篠谷菜留，将和“黄鸭”组合争夺一个决赛席位。

赛会3号种子、今年全英公开赛混双冠军渡边勇大/东野有纱本轮遭遇马来西亚组合、6号种子吴埙阀/赖洁敏的顽强抵抗，以21-18和21-17赢得比赛胜利，将和“雅思”组合争夺泰国公开赛混双决赛席位。两对中国组合能否会师决赛我们拭目以待。

马来西亚女双组合陈康乐/蒂娜 照片出自： Badminton Photo

女双方面，赛会头号种子、奥运亚军陈清晨/贾一凡组合本轮对阵日本组合、6号种子松山奈未/志田千阳。“凡尘”组合首局21-17拿下后被对手以21-13和21-17连扳两局，最终1-2失利，无缘四强。

另一对中国组合张殊贤/郑雨本轮对阵赛会2号种子、韩国组合李绍希/申昇瓒同样上演逆转好戏。首局12-21大比分失败并没有影响她们的信心，此后以两个21-17连胜两局，2-1逆转取胜晋级四强。

另外两场比赛中，马来西亚组合陈康乐/蒂娜以24-22和21-12直落两局淘汰赛会4号种子、日本组合福岛由纪/广田彩花，将和松山奈未/志田千阳争夺决赛资格。

另一对日本组合、赛会5号种子松本麻佑/永原和可那本轮以18-21、21-17、21-15的比分艰难逆转韩国组合白荷娜/李幽琳，将和张殊贤/郑雨争夺决赛权。

马来西亚男双组合谢定锋/苏伟译 照片出自： Badmintonphoto | Courtesy of BWF

男双比赛中，赛会7号种子丹麦组合阿斯特鲁普/拉斯穆森组合以21-13和21-15淘汰赛会头号种子印尼组合塞蒂亚万/阿山，将和赛会3号种子日本组合保木卓朗/小林优吾争夺决赛资格，后者今天以23-21和21-15淘汰了马来西亚组合吴世飞/伊祖丁。

赛会5号种子、印尼组合阿尔菲安/阿德里安托2-1（21-14、19-21、21-4）胜日本组合松居圭一郎/竹内义宪，将和奥运铜牌组合马来西亚组合谢定锋/苏伟译争夺决赛席位。后者今天以21-17和21-10击败了东京奥运会冠军、中华台北组合李洋/王齐麟。