 世界羽联泰国公开赛决赛日：“雅思”组合再夺冠，戴资颖、李梓嘉单打登顶

今天决赛的重头戏是女单世界排名第2的戴资颖对阵世界排名第4的陈雨菲。这场比赛是2020年东京奥运会女单决赛的重演，也是两位自日本之旅之后的首次交锋。此前双方在世界羽联赛事上有过19次交锋，戴资颖15胜4负占据优势。但是最关键的奥运会决赛中，陈雨菲成为最后的赢家。

今天的首局比赛中，双方在开局阶段展现出势均力敌之势，比分交替上涨，一度战至6平。此后，陈雨菲主动失误开始增多，戴资颖趁机掀起一阵得分的小高潮，将分差拉大到7分。局末陈雨菲虽然顽强的挽救了多个赛点，但是仍以15-21先负一局。

次局比赛中，双方开局争夺依旧激烈，随着陈雨菲及时调整好状态后出球果断，落点准确，戴资颖一方开始出现失误，陈雨菲趁机将分差扩大至6分。此后虽然戴资颖一度将分差缩小至1分，但是陈雨菲稳住阵脚连得3分以21-17拿下此局。

决胜局中，陈雨菲率先取得领先后开始失误增多，戴资颖抓住机会取得了14-7的领先。此后中华台北名将越战越勇，拿到赛点后主动扣杀得分，21-12赢得比赛胜利。

马来西亚新星李梓嘉 照片出自： 2021 Getty Images

男单决赛中，中国小将李诗沣以黑马之姿从资格赛一路杀进决赛，对手是有李宗伟接班人之称的马来西亚新星李梓嘉，后者在上个月刚刚斩获亚锦赛男单冠军。

双方此前在2018年有过一次世界羽联赛事交锋，当时李诗沣2-0赢得比赛的胜利，那场比赛也是双方唯一一次世界羽联赛事对决。

今天的首局比赛中，双方之间互不相让，比分交替上升，咬的很紧。局间休息之后，局面依旧胶着，李诗沣微弱优势领先进入局末。关键时刻他连得3分以21-17取得开门红。

第二局比赛中，李诗沣面对火力全开的李梓嘉开始失误增多，马来西亚人借势取得大比分领先优势，并以21-11扳回一局。

关键的决胜局中，李诗沣开局5-1领先并以11-4大比分领先交换场地。回来后，李诗沣失误不断，李梓嘉不断缩小着分差，追至19平。虽然李诗沣率先拿到赛点，但是之后李梓嘉完成逆转，以23-21拿下第三局，2-1赢得男单冠军。

郑思维和黄雅琼在比赛中庆祝得分瞬间 照片出自： 2018 Getty Images

混双比赛中，继亚锦赛重新携手夺冠之后，郑思维/黄雅琼组合再度闯进本届泰国公开赛混双决赛，对手是他们老朋友泰国组合德差波/沙西丽组合，后者现世界排名第一，在半决赛淘汰了东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍晋级决赛。

双方此前有过10次世界羽联赛事交锋，雅思组合8胜2负战绩占优。

今天的首局比赛中，雅思组合开局即进入状态，4-3领先之后一波8分小高潮拉大了分差，之后以21-12拔得头筹。

次局比赛中，双方比分进入胶着状态，在局间间歇之前，雅思组合11-9领先。但是回来之后，他们的状态出现起伏，泰国组合随即将比分反超并以21-18扳平了总比分。

决胜局中，开局局面和第二局相似，但是这一次雅思组合没有在局间休息之后遇冷，连续得分奠定了胜势，最终以21-14拿下关键局，总比分2-1摘得混双冠军。

保木卓朗/小林优吾庆祝比赛胜利

本届泰国公开赛的女双决赛在两对日本选手之间展开，6号种子松山奈未/志田千阳经过以2比1（17比21、21比15、26比24）的比分战胜队友、赛会5号种子松本麻佑/永原和可那问鼎冠。

男双决赛中，日本组合、赛会3号种子保木卓朗/小林优吾对阵5号种子印尼组合阿尔菲安/阿迪安托。本场比赛首局比赛过半之后，印尼组合退赛，因此日本组合摘得男双冠军。