世界羽联泰国公开赛第二轮综述

男单方面，本届泰国公开赛从资格赛打起的中国小将李诗沣本轮对手是印尼选手托米·苏吉亚托。双方的争夺异常激烈，经过三局比赛的比拼，李诗沣以22-20、13-21、21-18的比分2-1艰难取胜。四分之一决赛中，他的对手是中华台北选手王子维，后者今天同样打满3局，2-1（13-21、21-15、21-18）逆转法国选手波波夫晋级八强。

赛会6号种子马来西亚名将李梓嘉以21-7和21-11的比分轻取德国选手莎菲尔，他将和印尼选手雷斯塔维托争夺一个四强席位。

首轮击败桃田贤斗的赵俊鹏本轮遭遇泰国选手旺差伦的挑战，最终以21-19和21-18艰难取胜。下一轮他的对手是马来西亚球员刘国伦。

赛会头号种子安赛龙以及8号种子斯里坎特选择退赛。

何冰娇 照片出自： Getty Images

女单方面，陈雨菲本轮和队友张艺曼展开激烈较量，奥运冠军在首局19-21失利的情况下及时爆发，以21-14和21-13的比分连下两局，以2-1逆转晋级。

何冰娇在面对印尼选手菲特里亚妮的比赛中没有遭遇太多挑战即以21-12和21-6的比分赢得胜利；王祉怡在对阵赛会7号种子、泰国一姐因达农的比赛中以13-21和15-21连败两局，无缘晋级。

其它比赛中，赛会头号种子戴资颖以21-15和21-14的比分轻松击败印尼选手哈塔万，四分之一决赛中她将和何冰娇上演重磅对决。

赛会5号种子日本名将奥原希望本轮以10-21、21-13、4-21的比分不敌加拿大名将李文珊，后者将和陈雨菲争夺一个半决赛席位。

两枚奥运奖牌获得者印度选手辛杜本轮21-16、21-13轻取韩国选手沈有振，将在四分之一决赛中对阵赛会2号种子山口茜。日本名将本轮苦战三局，以2-1（21-23、21-15、21-16）逆转击败韩国选手金佳恩。

郑思维/黄雅琼组合 照片出自： 2018 Getty Images

混双比赛中，两对中国种子组合双双奏凯。2号种子郑思维/黄雅琼组合仅用时32分钟就以21-12和21-15的比分击败英国组合迈尔斯/莫尔，下一轮他们的对手是印尼组合卡约诺/伊斯拉米，后者今天淘汰了7号种子丹麦组合克里斯滕森/博尔。

赛会4号种子王懿律/黄东萍在比赛中遭遇通过资格赛晋级的印尼组合费迪南斯亚/维德佳佳的顽强抵抗。虽然以2-0的总比分带走比赛胜利，但是两局比赛赢得都不轻松，比分分别是21-17和21-18。接下来，他们的四分之一决赛对手是泰国组合乔姆克/帕维萨普兰。

其它比赛方面，赛会头号种子泰国组合德差波/沙西丽以21-15和21-19击败中华台北组合李哲辉/许雅晴，下一轮的对手是日本组合山下恭平/篠谷菜留，后者今天在一场日本德比中以两个21-16击败了金子祐树/松友美佐纪。

全英公开赛冠军渡边勇大/东野有纱组合21-8、21-12轻取印尼组合苏曼蒂/茱莉马尔贝拉，下一轮的对手是6号种子马来西亚组合吴埙阀/赖洁敏，后者21-19、22-20艰难淘汰印度组合巴特纳加/克拉斯托。

陈清晨/贾一凡组合 照片出自： 2018 Getty Images

女双方面，张殊贤/郑雨组合以21-14和21-15的比分淘汰赛会8号种子丹麦组合弗勒尔戈德/蒂格森，下一轮她们的对手是赛会2号种子、韩国组合李绍希/申昇瓒。

赛会头号种子陈清晨/贾一凡组合本轮面对替补参赛的德国组合斯泰恩·库斯佩特/艾玛·莫斯辛斯基以两个21-8轻松赢下胜利。她们将和日本组合松山奈未/志田千阳争夺一个四强席位。

另外一对中国组合刘玄炫/夏玉婷本轮对阵7号种子马来西亚组合陈康乐/蒂娜，比17-21和11-21连负两局止步16强。马来西亚组合下一轮的对手是4号种子福岛由纪/广田彩花，后者击败了马来西亚组合许嘉雯/林秋仙。

男双比赛尚在进行当中，稍后更新