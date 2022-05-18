世界羽联泰国公开赛首轮综述

中国羽毛球队在今日比赛中取得了不错的成绩，尤其是男单比赛中，小将赵俊鹏仅用时28分钟就以21-8和21-11击败了日本赛会2号种子，日本名将桃田贤斗，爆出了本届赛事的一大冷门。他的第二轮对手是泰国选手王高伦。

从资格赛打起的李诗沣在今天的比赛中对阵日本选手西本拳太时延续了不错的状态，以21-12和21-17赢得比赛胜利。下一场比赛，他的对手是印尼选手汤米·苏吉亚托，后者在首轮爆冷击败了4号种子，中华台北名将周天成。另一位中国选手陆光祖首轮面对加拿大选手杨灿发挥欠佳以1-2失利遭遇一轮游。

奥运冠军安赛龙、赛会6号种子李梓嘉也都顺利晋级第二轮，3号种子安东森1-2不敌印尼选手谢萨·希伦·雷斯塔维托。

陈雨菲在2020年东京奥运会上庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女单方面，奥运冠军陈雨菲继续奏凯，21-16和21-10击败了丹麦选手布里奇菲尔德。次轮她将和队友张艺曼交锋，后者今天以2-1击败了丹麦选手科杰斯菲尔德。

何冰娇首轮和韩悦在今天率先上演中国德比，何冰娇以21-18和21-9直落两局赢得比赛胜利，下一场比赛何冰娇的对手是印尼选手菲特里亚尼。

尤伯杯决赛单打崩盘的王祉怡看起来心态调整的不错，今天以21-15和21-12轻取德国选手李怡逢，下一场比赛，她的对手将是赛会7号种子，泰国名将因达农。

其它比赛方面，戴资颖、山口茜、奥原希望、辛杜纷纷晋级下一轮。韩国新星、赛会4号种子安洗莹以1-2不敌丹麦选手克里斯托弗森，爆出冷门。

陈清晨/贾一凡参加2019年印尼羽毛球公开赛 照片出自： 2019 Getty Images

女双方面，四对中国组合参加首轮争夺，赛会头号种子陈清晨/贾一凡组合以21-13和21-4轻取乌克兰组合斯托莉亚伦科/扎尔卡，次轮凡尘组合的对手是德国组合斯泰恩·库斯佩特/艾玛·莫斯辛斯基。

张殊贤/郑雨组合首轮21-15、21-11击败了泰国组合琼萨哈珀帕恩/波瓦农，次轮将战8号种子丹麦组合麦尔肯·弗勒尔戈德/萨拉·蒂格森。

刘玄炫/夏玉婷组合以21-15和21-10淘汰通过资格赛晋级正赛的中华台北组合李佳馨/邓淳薫，次轮对手是马来西亚组合陈康乐/穆拉里塔兰·蒂娜。

杜玥/李汶妹组合是唯一一对止步首轮的中国女双组合，面对赛会6号种子、日本组合松山奈未/志田千阳的比赛中，中国组合在21-18先下一城的情况下被对手以21-15和21-10连扳两局，止步首轮。

赛会3号种子金昭映/孔熙容首轮不敌队友白荷娜/李幽琳（18-21、11-21），其它种子选手福岛由纪/广田彩花（4号种子）、李绍希/申昇瓒（2号种子）顺利晋级第二轮。

男双方面，从资格赛打起的中国组合梁伟铿/王昶组合以23-21和21-11的比分击败印度组合加拉加/潘尼亚拉，第二轮他们的对手是来自日本的3号种子、2021年世锦赛冠军保木卓朗/小林优吾。

赛会头号种子印尼组合塞蒂亚万/阿山、中华台北的东京奥运会男双冠军、赛会2号种子李洋/王齐麟组合、马来西亚的东京奥运会季军谢定锋/苏伟译组合都顺利晋级次轮。

王懿律/黄东萍庆祝东京奥运会夺冠 照片出自： 2021 Getty Images

混双方面，中国队的奥运冠军王懿律/黄东萍、亚军郑思维/黄雅琼组合双双奏凯。身为赛会2号种子的“雅思”组合13-21先负一局的情况下以21-12和21-11连下两城逆转击败中华台北组合杨博轩/胡绫芳组合；赛会4号种子“黄鸭”组合则是以21-7和21-16轻松淘汰泰国组合。第二轮，“雅思”组合将对阵英国组合格雷戈里·梅尔斯/珍妮·莫尔，“黄鸭”组合对阵印尼组合费迪纳夏/维德佳佳，后者在资格赛击败了另一对中国组合冯彦哲/林芳灵。

现世界排名第一的泰国头号种子组合德差波/沙西丽逆转击败印尼组合库沙尔扬托/库苏马瓦蒂；日本的赛会3号种子、今年全英赛冠军渡边勇大/东野有纱组合2-0淘汰旖旎组合苏曼蒂/茱莉马尔贝拉。