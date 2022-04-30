羽毛球亚锦赛：中国队提前锁定混双冠军，王祉怡和“凡尘”组合将冲击冠军

男单方面，本届亚锦赛中国队派出翁泓阳、李诗沣、孙飞翔和雷兰曦参赛，最终闯进半决赛的只有4月初斩获韩国公开赛冠军的翁泓阳。

他的半决赛对手是马来西亚的李宗伟接班人——李梓嘉，后者世界排名第7位。本场比赛是两人运动生涯中的第一次交锋。

本场比赛，经验丰富的李梓嘉率先进入状态，首局比赛开局取得了11-1的大比分领先，并以21-11取得开门红。第2局比赛中，克服紧张状态的翁泓阳表现渐入佳境，双方争夺非常激烈，一度战至16平。此后李梓嘉20-17拿到赛点，翁泓阳挽救两个赛点后无力回天，19-21再输一局，0-2止步决赛大门之外。

另外一场半决赛的对阵双方是韩国公开赛亚军、印尼选手乔纳坦·克里斯蒂和他的队友、本届亚锦赛黑马兹科·奥拉。最终经过三局比赛的争夺，克里斯蒂2-1（21-9、18-21、21-16）赢得比赛胜利晋级决赛。

这样，李梓嘉和克里斯蒂将在本周日争夺本届亚锦赛男单桂冠。

女单方面，中国队派出何冰娇、王祉怡、张艺曼和韩悦参加本届亚锦赛的争夺。何冰娇在昨天的四分之一决赛中对阵印度名将辛杜最终败北。最终只有王祉怡跻身四强。

今天的半决赛中，王祉怡的对手是近期势头很劲韩国新星，赛会2号种子安洗莹。在双方此前的三次世界羽联赛事交锋中，王祉怡全部落败。

今天的比赛中，占据心理优势的安洗莹率先发难，开局取得领先并将领先优势保持到最后，以21-10先下一城。第2局比赛开局双方比分咬的很紧，王祉怡略占主动，最终以21-12还以颜色。决胜局中，王祉怡延续了第2局的良好势头开局取得大比分优势。此后安洗莹调整打法后将比分扳平，双方战成10-10。换边后，安洗莹开始在比分上占据主动，但是王祉怡不急不躁，抓住机会连得4分，21-16拿下关键一局，2-1逆转淘汰对手跻身决赛。

另外一场半决赛中，赛会头号种子、日本名将山口茜对阵里约奥运会亚军、东京奥运会季军、昨天淘汰何冰娇的印度名将辛杜。山口茜在首局12-21失利的情况下接连以21-19和21-16拿下后两局，锁定了决赛资格。她将在周日和王祉怡争夺本届亚锦赛的女单冠军。

“黄鸭”组合和“雅思”组合在2020年东京奥运会上分列冠、亚军 照片出自： 2021 Getty Images

混双方面，中国队派出三队组合参赛，分别是郑思维/黄雅琼、王懿律/黄东萍以及冯彦哲/林芳灵。

赛会头号种子郑思维/黄雅琼和东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍分别镇守上下半区，最终如愿会师决赛。

“雅思”组合半决赛的对手是赛会4号种子印尼组合乔丹/梅拉蒂。双方此前在世界羽联赛事上10次交锋，“雅思”组合8胜2负占据绝对优势。

本场半决赛比赛中，雅思组合延续了本届赛事上的气势，21-8取得开门红。局间休息的时候，印尼球员乔丹由于受伤无法坚持比赛，郑思维/黄雅琼晋级决赛。

另外一场半决赛中，“黄鸭”组合的对手是日本组合渡边勇大/东野有纱。双方此前在世界羽联赛事交锋13次，黄鸭组合10胜3负占优。

本场比赛开始后，黄鸭组合迅速取得大比分领先，此后对手虽然在中局将比分扳平，但是最终中国组合21-12先声夺人。第2局比赛赛况逆转，日本组合开局领先，此后双方比分胶着，多次出现平局，最终战至20平。关键时刻，黄鸭组合展现了奥运冠军的风采，24-22取胜，2-0晋级决赛，和“雅思”组合会师。

陈清晨/贾一凡在2020年东京奥运会比赛中庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女双方面，两对中国组合在半决赛中提前相遇：东京奥运会亚军陈清晨/贾一凡组合对阵杜玥/李汶妹组合。凡尘组合首局21-12轻松拿下。次局比赛，杜玥/李汶妹组合在开局后打的非常顽强，死死咬住比分。在17平后，“凡尘”组合发力以21-17再下一城。

另外一场半决赛中，在两对日本选手之间展开。岩永铃/中西贵映在2-1逆转击败福岛由纪/广田菜花组合，将和“凡尘”组合争夺本届赛事的冠军。

男双方面，两场半决赛分别在两对马来西亚组合和两对印尼组合之间展开。马来西亚的东京奥运会男双季军组合谢定锋/苏伟译组合21-13、21-15轻取队友吴世飞/努·伊祖丁，将在决赛中和印尼组合里扬托/雅各布争夺冠军，后者在半决赛中苦战3局，2-1（22-20、13-21、21-18）击败队友阿尔菲安/阿迪安托组合。

男双方面，两场半决赛分别在两对马来西亚组合和两对印尼组合之间展开。马来西亚的东京奥运会男双季军组合谢定锋/苏伟译组合21-13、21-15轻取队友吴世飞/努·伊祖丁，将在决赛中和印尼组合里扬托/雅各布争夺冠军，后者在半决赛中苦战3局，2-1（22-20、13-21、21-18）击败队友阿尔菲安/阿迪安托组合。