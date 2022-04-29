羽毛球亚锦赛：“雅思”、“黄鸭”、“凡尘”奏凯，翁泓阳延续良好势头

男单方面，中国队有两位运动员参加今天四分之一决赛的争夺，分别是李诗沣和翁泓阳。

前两轮发挥出色连续淘汰中华台北选手王子维和印度名将拉克什亚·森的李诗沣今天面对印尼黑马、首轮淘汰日本巨星桃田贤斗的兹科·奥拉时办法不多。最终以17-21和14-21连败两局，无缘晋级。

翁泓阳的对手是东京奥运会男单铜牌得主金廷。首局比赛，翁泓阳进入状态非常快，取得6-1领先后没有给对手机会，21-13取得开门红。第二局比赛双方开局咬的很紧，之后金廷进攻中发力逐渐拉开比分，21-16扳平了总比分。决胜局中，翁泓阳没有年轻选手的慌张，沉着应战最终以21-11取胜，2-1淘汰了印尼一哥。

马来西亚名将李梓嘉以21-13和21-11的比分轻取日本选手常山干太锁定半决赛席位；另一位印尼名将乔纳坦·克里斯蒂以22-20和23-21险胜世锦赛新科冠军洛建佑。

半决赛中翁泓阳对阵李梓嘉，克里斯蒂将对阵兹科·奥拉。

何冰娇 照片出自： Getty Images

女单方面，上周刚刚夺得韩国大师赛女单冠军的何冰娇今天和东京奥运会季军、铜牌赛击败过自己的印度名将辛杜展开了激烈角逐。两人此前在世界羽联赛事中曾经交手16次，何冰娇9胜7负战绩占优。

首局比赛，辛杜迅速进入状态，21-9取得开门红。第2局比赛，双方在前半段比分咬的很紧。但是后半段何冰娇没给辛杜太多机会，21-13扳平总比分。决胜局中，辛杜开局取得大比分领先。后期虽然何冰娇努力追赶并连续挽救赛点，但是最终回天无力，19-21败北无缘四强。

另一位中国选手王祉怡本轮面对中华台北选手许玟琪时没有遭遇太多挑战，21-19和21-9直落两局淘汰对手晋级半决赛。

另外两场比赛中：赛会头号种子山口茜在首局9-21失利的情况下逆转泰国名将李美妙，后两局比分是21-15、21-17。半决赛中山口茜将和印度选手辛杜争夺一个决赛席位；赛会2号种子韩国小将安洗莹以21-15和21-11的比分击败日本选手高桥沙也加，将和王祉怡争夺决赛席位。

马来西亚男双组合谢定锋/苏伟译 照片出自： 2019 Getty Images

男双方面，中国组合任翔宇/谭强面对赛会8号种子马来西亚组合吴世飞/伊祖丁，双方首局比赛争夺比较激烈，马来西亚组合以21-19拿下。次局比赛，中国组合打的比较拘谨，14-21再输一局，0-2止步8强。至此中国男双组合在亚锦赛上全部出局。

其它比赛方面，马来西亚组合谢定锋/苏伟译2-1（12-21、21-14、21-16）逆转淘汰印度组合兰基雷迪/谢提，半决赛将和同胞组合吴世飞/伊祖丁交锋；印尼组合阿尔菲安/阿迪安托以两个21-16的比分淘汰马来西亚组合万炜聪/郑凯文后，将和今天以2-1淘汰日本组合保木卓朗/小林优吾的同胞组合里扬托/雅各布会师半决赛。

陈清晨/贾一凡参加2019年印尼羽毛球公开赛 照片出自： 2019 Getty Images

女双方面，两对中国选手将在半决赛正面交锋：赛会头号种子，东京奥运会亚军组合陈清晨/贾一凡以21-15和21-19的比分轻松淘汰赛会5号种子日本组合松山奈未/志田千阳。杜玥/李汶妹组合则以21-10和21-12的比分轻取印尼组合法迪亚/丽比卡。两对中国组合将争夺本届亚锦赛女双的一个决赛席位。

另外两场比赛中，日本组合岩永铃/中西贵映爆冷2-1击败赛会2号种子、韩国组合李绍希/申昇瓒，三局的比分分别是21-23、21-15、21-15。赛会4号种子、日本组合福岛由纪/广田菜花2-1逆转泰国组合陈康乐/蒂娜。

王懿律/黄东萍组合收获东京奥运会金牌 照片出自： 2021 Getty Images

混双方面，再次携手的东京奥运会亚军组合、赛会头号种子郑思维/黄雅琼组合在本届亚锦赛上展现了多年携手培养的默契没有因为短暂的拆对而变得生疏。他们以21-10和22-20的比分直落两局淘汰日本组合金子祐树/松友美佐纪，锁定半决赛席位。

东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍以21-13和21-11淘汰印尼组合里瓦尔迪/门塔里，跻身半决赛，届时将和日本组合渡边勇大/东野有纱争夺决赛席位。后者今天以21-18和21-5的比分轻取马来西亚组合陈健铭/赖沛君。

赛会4号种子、印尼组合乔丹/梅拉蒂以21-17和22-20淘汰了日本组合山下恭平/筱谷菜留，将和“雅思组合”争夺决赛席位。

2022年亚锦赛半决赛对阵

男单

乔纳坦·克里斯蒂（印尼）vs 兹科·奥拉（印尼）

翁泓阳（中国）vs 李梓嘉（马来西亚）

女单

山口茜（日本）vs 辛杜（印度）

王祉怡（中国）vs 安洗莹（韩国）

男双

谢定锋/苏伟译（马来西亚）vs 吴世飞/努·伊祖丁（马来西亚）

里扬托/雅各布（印尼）vs 阿尔菲安/阿迪安托（印尼）

女双

陈清晨/贾一凡（中国）vs 杜玥/李汶妹（中国）

岩永铃/中西贵映（日本）vs 福岛由纪/广田菜花（日本）

混双

郑思维/黄雅琼（中国）vs 乔丹/梅拉蒂（印尼）

渡边勇大/东野有纱（日本）vs 王懿律/黄东萍（中国）