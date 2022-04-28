羽毛球亚锦赛：“雅思”组合高歌猛进，任翔宇/谭强力克头号种子

2022年羽毛球亚锦赛28日进入1/8决赛的争夺，中国队男双组合任翔宇/谭强击败赛会头号种子、印尼组合阿山/亨德拉，爆出冷门。

任翔宇/谭强当天状态神勇，以21:9、21:15连下两城晋级八强。另一对中国男双组合刘雨辰/欧烜屹则1:2不敌印尼组合阿尔弗兰/阿迪安托，止步16强。

男单方面，中国选手全部晋级八强，李诗沣以2-0的比分击败中华台北选手王子维，本月斩获韩国公开赛冠军的翁泓阳状态不俗，面对7号种子印度名将斯里坎特以2-1取胜。新科世锦赛冠军、新加坡选手骆建佑以及马来西亚名将李梓嘉、印尼名将金廷、乔纳坦均顺利晋级。

何冰娇在2020年东京奥运会上 照片出自： 2021 Getty Images

女单方面，中国队何冰娇、王祉怡斩获8强入场券，张艺曼0:2不敌赛会二号种子、韩国选手安洗莹。头号种子、日本名将山口茜和印度名将辛杜也顺利跻身四分之一决赛，后者将和何冰娇争夺一个半决赛席位。

女双方面，东京奥运会亚军、本届赛事头号种子陈清晨/贾一凡组合轻取马来西亚组合晋级；杜玥/李汶妹胜泰国组合也占得一个八强席位。张殊贤/郑雨0:2不敌赛会2号种子、韩国组合李绍希/申昇瓒。日本女双组合福岛由纪/广田彩花顺利晋级。

混双方面，中国队“双保险”王懿律/黄东萍、郑思维/黄雅琼都以2:0轻取对手。另一对中国队组合冯彦哲/林芳灵以1:2不敌印尼组合乔丹/梅拉蒂，止步16强。

2022年亚锦赛四分之一决赛对阵

男单

兹科·奥拉（印尼）vs 李诗沣（中国）

乔纳坦·克里斯蒂（印尼）vs 洛建佑（新加坡）

常山干太（日本）vs 李梓嘉（马来西亚）

翁泓阳（中国）vs 安东尼·金廷（印尼）

女单

山口茜（日本）vs 李美妙（泰国）

辛杜（印度）vs 何冰娇（中国）

王祉怡（中国）vs 许玟琪（中华台北）

高桥沙也加（日本）vs 安洗莹（韩国）

男双

任翔宇/谭强（中国）vs 吴世飞/努·伊祖丁（马来西亚）

兰基雷迪/谢提（印度）vs 谢定锋/苏伟译（马来西亚）

万炜聪/郑凯文（马来西亚）vs 阿尔菲安/阿迪安托（印尼）

里扬托/雅各布（印尼）vs 保木卓朗/小林优吾（日本）

女双

陈清晨/贾一凡（中国）vs 松山奈未/志田千阳（日本）

法迪亚/丽比卡（印尼）vs 杜玥/李汶妹（中国）

陈康乐/蒂娜（马来西亚）vs 福岛由纪/广田菜花（日本）

岩永铃/中西贵映（日本）vs 李绍希/申昇瓒（韩国）

混双

郑思维/黄雅琼（中国）vs 金子祐树/松友美佐纪（日本）

乔丹/没拉蒂（印尼）vs 山下恭平/筱谷菜留（日本）

里瓦尔迪/门塔里（印尼）vs 王懿律/黄东萍（中国）

陈健铭/赖沛君（马来西亚）vs 渡边勇大/东野有纱（日本）