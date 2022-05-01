羽毛球亚锦赛决赛日：“雅思”组合重新携手再夺冠，王祉怡问鼎女单桂冠

2022年羽毛球亚锦赛在菲律宾马尼拉迎来最后一天的赛程，各单项冠军归属尘埃落定。中国队斩获3冠，成为最大赢家。

在率先进行女单和混双比赛中，中国球员王祉怡和郑思维/黄雅琼组合分别摘得冠军。晚些时候的女双比赛中，陈清晨/贾一凡组合夺魁。

女单方面，王祉怡的对手是2021年世锦赛冠军、本届赛事头号种子日本名将山口茜。两人在昨天的半决赛中分别淘汰韩国新星安洗莹和印度名将辛杜跻身决赛。双方此前在世界羽联赛事中只有过1次交锋（2020年印尼大师赛），王祉怡赢得比赛胜利。

本场比赛开局阶段，双方比分交替上升，多次平局。13平后，山口茜率先进入进攻节奏，一波连续得分以21-14先下一城。

第二局比赛中，王祉怡开局连续得分，取得6分领先优势后被山口茜将比分赶上。之后日本名将飞身救球伤到膝盖，经过现场止血治疗之后比赛重开。显然是受到膝伤的影响，山口茜此后的表现能够感觉到心有顾及，王祉怡没有浪费机会，21-13回敬一局，扳平总比分。

决胜局中，王祉怡复制了第二局的表现，开局再度取得大比分领先，一度来到了17-7。此后山口茜奋起直追，将比分追到了19平。关键时刻，王祉怡通过一个后场球和一次多拍胜出连得2分，21-19拿下次局，2-1逆转夺冠。

“黄鸭”组合和“雅思”组合在2020年东京奥运会上分列冠、亚军 照片出自： 2021 Getty Images

混双方面，两对中国组合郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍会师决赛，冠军虽然提前被中国队收入囊中，但是本场比赛的争夺看点十足。此前双方的三次大赛交锋中，“黄鸭”组合都是最后的胜者，其中就包括延期至2021年举行的2020年东京奥运会羽毛球混双决赛（另外两场是全运会决赛以及全英公开赛半决赛）。这也直接导致了雅思组合的拆对。但是回顾双方的世界羽联赛事交锋纪录，17次交手，“雅思”组合13胜4负占据巨大优势。

本届亚锦赛上，再度携手的“雅思”组合状态甚佳，和“黄鸭”组合一样，在此前的比赛中未失一局。

本场决赛中，经历开局的试探之后，“雅思”组合率先发难，处于领跑位置；“黄鸭”组合一边则是紧紧跟随，比分没有被拉开。首局比赛雅思组合21-17取得胜利。

第二局比赛中，越战越猛的“雅思”组合开局火力全开，9-2取得领先。此后，二人状态不减，进攻和防守均发挥出了极佳的水准，最终以21-8轻松拿下第二局，2-0赢得本届亚锦赛混双冠军。

陈清晨/贾一凡在2020年东京奥运会比赛中庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女双方面，中国组合、东京奥运会亚军陈清晨/贾一凡对阵日本组合岩永铃/中西贵映。

首局比赛中，“凡尘”组合从一开始就牢牢占据优势，4-1取得领先。局中12-10领先后，“凡尘”组合连续砍分，21-11轻松拿下首局。第二局比赛局面和首局相似，中国组合一路保持领先，21-15再下一城，斩获本届亚锦赛女双冠军。

男双方面，印尼组合里扬托/雅各布以23-21和21-10的比分击败东京奥运会铜牌得主、马来西亚组合谢定锋/苏伟译夺得冠军。男单方面，马来西亚新一哥、赛会3号种子李梓嘉以21-17和23-21的比分击败赛会4号种子印尼名将乔纳坦·克里斯蒂，斩获冠军。