DEW巡回赛前瞻：谷爱凌冲击双项冠军，克洛伊·金新赛季首秀

DEW冬季巡回赛走到第20个年头，今年的比赛将于12月15日至19日在美国铜山举行。届时将会有来自17个国家和地区的超过200位单板、双板滑雪运动员参赛。本届赛事涉及到的2022年北京冬奥会竞赛项目包括坡面障碍技巧（单板、双板）和U型场地技巧（单板、双板）。此外，本站赛事还将提供宝贵积分，对于运动员争夺北京冬奥会入场券至关重要。对于美国运动员来说，本站赛事也是奥运选拔赛赛事之一。

本站赛事名将云集，其中过包括冬奥三金得主、男子单板传奇巨星肖恩·怀特。上周末新赛季首战位居第8后，怀特期待能够在DEW巡回赛上找到状态。35岁的他新赛季要为晋级个人第5届冬奥会全力以赴。

英国选手盖斯·肯沃西的缺阵是本站男子双板U型场地技巧项目的一大损失。他在个人Instagram上发文表示：“我退赛是因为头部的伤势，现在我要飞回洛杉矶的家中休养，解决这个问题。”

通过本文了解参加本届赛事的各项目名将。

值得关注的单板滑雪运动员

2018年平昌冬奥会女子单板U型场地技巧冠军得主克洛伊·金（美国）将完成新赛季首秀。平昌冬奥会时以17岁年龄夺冠，成为最年轻的冬奥会U型场地技巧冠军后，克洛伊因为学业远离赛场许久。复出后受疫情影响，参赛也并不多。新赛季，她的首要目标是锁定美国代表团的席位。

在DEW巡回赛女子单板U型场地技巧项目上，克洛伊·金将面对中国名将蔡雪桐和刘佳宇的挑战。蔡雪桐刚刚于上周末在美国大奖赛上取得开门红。身为两届世锦赛冠军得主的蔡雪桐目前在世界杯该项目积分榜上领跑。平昌冬奥会亚军刘佳宇首站比赛位居第9，能否找回状态我们拭目以待。

女子坡面障碍技巧项目上，杰米·安德森期待蝉联DEW巡回赛冠军，摘得自己生涯第12枚该项目金牌。身为冬奥会两金得主的安德森在本站比赛中将迎来冬奥会大跳台冠军安娜·加塞尔、新西兰名将佐伊·萨多夫斯基-西诺特以及多位年轻小将的挑战，比如日本17岁小将村濑心椛以及一周前刚刚斩获生涯首个大跳台世界杯分站赛冠军的岩渕丽乐。

美国单板传奇巨星肖恩·怀特

男子单板U槽项目上，肖恩·怀特的最大对手来自日本，上周斩获世界杯分站赛冠军的平野流佳以及世锦赛卫冕冠军户冢优斗、两届冬奥会银牌得主平野步梦、2020年DEW巡回赛该项目冠军澳大利亚名将斯科蒂·詹姆斯都是奖牌的有力争夺者。

男子单板坡面障碍技巧方面，冬奥会卫冕冠军雷德·杰拉德一定期待能够在主场有上佳表现，登上最高领奖台。他的美国队友达斯蒂·亨德里克森将完成期待已久的DEW巡回赛首秀。18岁的亨德里克森自2020年洛桑冬青奥会夺冠后状态甚佳，在2021年极限运动会上同样捧得金牌归。

谷爱凌在2020年洛桑冬青奥会上 照片出自： 2020 Getty Images

值得关注的自由式滑雪运动员

去年DEW巡回赛女子双板坡面障碍技巧冠军得主、冬奥会亚军马蒂尔德·格雷毛德可能将缺席本站比赛，但是激烈争夺仍然可以预见。

本赛季连续参加两站世界杯赛事（大跳台、U槽）接连夺冠的中国天才少女谷爱凌在本届赛事上将会参加U槽和坡面障碍技巧项目的争夺，18岁的她在自己擅长的三个项目上都具备争金实力，尤其在U槽和坡面障碍技巧项目上，她是2021年世锦赛两个项目的冠军得主。本站赛事她有望冲击双冠。

青奥会坡面障碍技巧冠军，爱沙尼亚名将凯莉·希尔达鲁、U槽冬奥会卫冕冠军，加拿大选手凯西·夏普、法国名将泰斯·勒德同样值得关注。

大卫·怀斯

男子方面，冬奥两金得主大卫·怀斯期待证明自己在U槽项目上依旧是王者。他最大的对手是加拿大选手诺阿·鲍曼，后者于去年斩获DEW巡回赛U槽冠军，新西兰选手尼科·波蒂斯收获铜牌。另外，2016年利勒哈默尔冬青奥会冠军伯克·欧文、上周世界杯分站赛冠军得主阿莱克斯·费雷拉、世界冠军阿隆·布朗克同样实力不俗。

男子坡面障碍技巧方面，美国双星、2020年DEW巡回赛亚军阿莱克斯·豪尔以及第5名柯尔比·斯蒂文森期待今年双双登上领奖台。

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