2021/22雪橇世界杯延庆站前瞻

本周末（11月20日），雪橇世界杯的比赛将在延庆雪车雪橇中心打响。这也是2022年北京冬奥会开赛前的测试赛，同时也是本赛季9站世界杯赛事的第一站，参赛选手将在各站比赛中通过表现赚取积分。

开赛时间与地点

2021/22赛季的雪橇世界杯首站比赛将于11月20-21日在延庆雪车雪橇中心举行，这里也是中国的第一条雪橇、雪车和钢架雪车的赛道。明年2月，北京冬奥会的这几个项目比赛也将在这里展开。

北京冬奥的雪橇比赛将于2月5-10日打响。

项目介绍

世界杯的比赛项目包括男女个人赛、双人赛和团体接力比赛。

焦点运动员

8次世界杯总冠军、4次奥运金牌得主娜塔莉·盖森博格领衔强大的德国军团将参加在延庆的比赛，他们阵中还有世锦赛冠军茱莉亚·陶比茨和世界杯卫冕冠军、3次奥运金牌得主费利克斯·洛赫。

盖森博格是世界杯女单项目的卫冕冠军，陶比茨在上届比赛获得了亚军，但在世锦赛女单比赛和追逐赛中获得了金牌。

德国队将在双人比赛中派出世界级天才，包括世锦赛冠军托尼·埃格特和萨沙·贝内肯，以及双料奥运冠军托比亚斯·文德尔和托比亚斯·阿尔特。

这样看来，德国队也是团体接力赛的热门。

观赛指南

从11月20日至21日开始，您可以通过Olympics.com收看雪橇世界杯整个赛季的比赛直播和回放。

直播地址