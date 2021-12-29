自由式滑雪U型场地世界杯第二站比赛前瞻

本赛季自由式滑雪U型场地世界杯第二站加拿大卡尔加里站的比赛将于12月30日至1月1日在加拿大奥林匹克公园举行，这也是本赛季自由式滑雪U型场地世界杯的第二站比赛。在新赛季已经收获两项冠军的中国名将谷爱凌仍然是本站比赛的夺冠最大热门。

12月11日，在本赛季自由式滑雪U型场地世界杯首站美国铜山站比赛中，世界排名第一的谷爱凌以90.50分的成绩夺得冠军。预赛阶段排名第二的谷爱凌在决赛中拿出了最好状态，凭借第一轮的优异表现夺冠。而就在一周前，谷爱凌在美国斯廷博特举行的自由式滑雪大跳台赛季揭幕战中刚刚夺得本赛季第一个冠军。背靠背更换比赛项目便再次登上了最高领奖台，展现了不俗的状态。

在美国铜山站的比赛中，加拿大名将瑞秋·卡克在第二跳、第三跳中分别获得了89.50分、90.00分，实力非常突出，最终获得了亚军，她将是北京冬奥会该项目上谷爱凌最有力的金牌竞争者之一。爱沙尼亚小将希尔达鲁三轮得分都超过80分，其中第二轮拿到了88.75分，最终获得季军。另一位中国选手张可欣凭借第二跳的82.00分获第7。

谈到对北京冬奥会的期待，谷爱凌说，“我对冬奥会我已经迫不及待了，非常期待自己的表现。参加北京冬奥会的三个项目就等于三次滑雪机会，我特别热爱滑雪，我觉得每次能滑雪都是一件非常高兴的事，希望机会越多越好。”

对于18岁的谷爱凌来说，即将开始的加拿大卡尔加里站比赛将是她职业生涯参加的第12场世界杯，在此前的11站比赛中，她拿到了5次冠军，8次登上领奖台。

男子组方面的竞争同样激烈，在首战比赛中，2018年平昌冬奥会双板U型场地亚军、美国名将阿莱克斯·费雷拉同样在第一轮就展现了最佳状态，以93.50的高分夺冠。

2018年平昌冬奥会该项目季军、2021年世锦赛冠军新西兰选手尼科·波蒂厄斯大城得亚军。加拿大选手布伦丹·麦凯收获一枚铜牌。同样具有登上领奖台实力的还有两届冬奥会冠军得主美国名将大卫·怀斯，他在首站比赛的最终排名仅为第7。他的队友、2019年世锦赛冠军阿隆·布朗克也期待有更好的发挥。

中国队有孙敬博、王海卓、何炳含、毛秉强4位男运动员参加了本赛季世界杯的首站比赛，但都未能进入决赛，期待中国男选手能在本周的比赛中有所突破。

根据安排，参赛运动员将在本周三之前陆续抵达比赛地进行适应性训练，预赛阶段的比赛将在12月30日白天打响，晚间将进行决赛。休整一天后，2022年的新年元旦当天，将展开最后一个比赛日的角逐。