奥运游泳冠军麦姬·麦克尼尔将不会参加世锦赛个人项目的争夺

奥运和世锦赛女子100米蝶泳双料冠军麦姬·麦克尼尔在4月6日进行的加拿大游泳选拔赛上以57秒13的成绩夺得该项目冠军。

但是夺冠后，这位赢得了加拿大年度最佳女子游泳运动员奖的名将宣布，出于心理健康原因考量，她将不会参加今夏布达佩斯游泳世锦赛个人项目的争夺。

麦克尼尔在接受CBC Sports采访时说道：“我一直觉得自己战无不胜。在高中和大学生涯的大部分时间里，我都是一个非常普通的人。但是我觉得今年对我来说确实是个挑战。”

“保持巅峰是非常难的事情，那份压力对我来说有点沉重。我需要通过夏天来让自己冷静下来。我不想退出国际赛事，我希望继续训练，为加拿大取得好成绩。但是我觉得我需要一小段时间来放松一下。”

麦克尼尔依然会参加今年6月18日至7月3日举行的世锦赛，但是她将只参加接力项目。2020年东京奥运会上，她在4x100米自由泳接力和4x100米个人混合泳接力上分别赢得银牌和铜牌。

22岁的麦克尼尔还透露，上个月自己在泳池边摔倒导致肘部受伤。她参加4月6日的比赛目的就是为了获得一个国家队席位，之后的比赛她都将缺席。

她继续说道：“这么做确实让我感觉放松了不少，感谢队里的高水平运动总监约翰·阿特金森和队医以及加拿大队的所有人对我如此决定的支持。”

“我真的特别希望今夏能跟队伍在一起，这也是为什么今天我参加100米蝶泳比赛的原因，但是这也是我本届赛事参加的唯一比赛。”

巴黎2024周期当中，在女子100米蝶泳世界舞台麦克尼尔将是中国名将、2020年东京奥运会该项目银牌得主张雨霏的强劲对手。