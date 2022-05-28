女子攀岩名将娜塔莉亚·格罗斯曼专访：“最重要的是享受当下”

享受当下，这是运动攀岩名将娜塔莉亚·格罗斯曼专注的事情。

这位20岁的美国攀岩名将最近几个月在世界杯赛事上展现了统治力，状态甚好。

2021年，格罗斯曼取得的成绩称得上是美国攀岩历史最佳之一。此前从未参加过世界杯比赛的她在去年四站攀石世界杯比赛中全部登上领奖台，斩获2金1银1铜，强势挑战了运动攀岩界的新秩序。

在生涯重大突破之年，格罗斯曼还在莫斯科赢得了攀石世锦赛冠军，她也成为历史上第二位斩获该赛事冠军的美国选手，在她之前，攀岩传奇名将罗宾·艾伯斯菲尔德-拉布图曾经登顶过世锦赛最高领奖台。

今年的世界杯新赛季，身为攀石专家格罗斯曼的表现一如去年般火热。揭幕战瑞士麦林根站的比赛中斩获银牌之后，她在接下来的首尔站和盐湖城站比赛中先后夺冠，在攀石世界杯排名上轻松领跑。

在盐湖城站比赛开始前，她接受了Olympics.com的专访，和我们分享了她的故事以及她对于竞争日益激烈的攀岩运动的看法。

问：平时没有比赛的娜塔莉亚·格罗斯曼是怎样的人？

答：不攀岩的时候，我会专注在学业当中，大学还有一个学期的课程，所以最近我很专注在学习上。很快暑假就到了，接下来我会把注意力再一次投入到攀岩运动上。但是除此之外，我还会旅行，和朋友、家人聚一聚。

问：你学什么专业？

答：我学心理学和经济

问：心理学在体育界越来越受重视，尤其是心理健康。你觉得学习心理学对于你在这方面的应对有怎样的影响？

答：在心理学课程上，我已经学了很多如何保持好心态的方法。我现在正在学习运动心理学，我觉得很有趣。我在学习如何更好的应对比赛以及如何让自己保持开心的状态，当然我还学习了大脑的运作方式，更好的了解这些知识之后，就能把它们更好的用在我的攀岩事业上。

娜塔莉亚·格罗斯曼在2022年IFSC攀岩世界杯半决赛中 照片出自： 2021 Getty Images

问：你有什么小技巧能够帮助自己在比赛中保持专注吗？不仅仅是身体方面，还包括精神方面。

答：我学到的最重要的事情就是享受当下，享受乐趣，不要想太多。如果我只是享受比赛，对于能够参赛心存感激的话，我可能就会有更好的表现。我确实这么做的，就专注在享受乐趣上，不让压力影响到我。

问：作为攀岩运动员是一种怎样的体验？竞争对手之间的氛围是怎样的？

答：我想说的是，攀岩届是我人生中经历的关系最密切的团体之一。运动员之间竞争很激烈，但是同时大家也都希望自己的对手能够有最好的表现。所以我们在比赛中会给彼此加油，会为彼此感到开心，这样的关系在体坛中并不多见。

我小时候是练体操的，当时运动员之间的竞争也很激烈，我们之间很少会互相加油。但是在攀岩运动上，大家都为您感到开心，你也会为别人而快乐，这种感觉很酷的。你除了希望自己表现出最佳水准，但同时也希望其他人同样有好的表现，因为大家希望每个人都能度过一个好日子。如果某一天你的表现更好，那当然是再好不过了。我不会希望自己是因为别人发挥不理想而赢得比赛胜利的，所以说攀岩是很特别的。

问：你和其它攀岩运动员的关系如何？

答：我觉得我和很多攀岩运动员都是朋友。大约一年前的时候，我记得我第一次参加世界杯比赛的时候，我有点懵，因为我的偶像都在那里，那种感觉太难以置信了。当时我找我密友布鲁克并对她说：“天啊，扬加·加恩布雷特在那儿呢！”而且，她还认识我，那种感觉太疯狂了！看到成长过程中海报中的人出现在我的眼前，太酷了。

问：你是如何开始攀岩的？

答：我6岁时候开始攀岩的，当时是因为这项运动看起来挺好玩的。当时我家附近就有一个攀岩俱乐部，那里的攀岩壁很显眼，因为它比周围建筑都高，所以我特别想过去看看。所以就和父母过去了，当时我才4岁。俱乐部的人跟我说，6岁才能开始攀岩。

当时我就特别想尝试一下，所以6岁时我就过去尝试了，发现自己特别喜欢这项运动。之后就是一周训练一次，然后训练次数逐渐增多，接下来就是参加比赛，直到今天。

问：为什么你认为攀岩是非常受欢迎的运动？

答：我认为攀岩受欢迎是因为这项运动真的特别有趣，而且上手并不难。可能攀岩壁的使用费用以及运动装备的价格会很高，但是只要有鞋和镁粉你就可以去攀岩了，而且不需要太多指点。而且我觉得练攀岩的人在这项运动上进步会很快。我觉得这也是吸引人们更多尝试攀岩的原因之一。

问：你是何时下定决定要转职业选手这条路的？

答：15岁时我就从加州搬家到科罗拉多，开始专注于攀石。我觉得是那个时候我第一次觉得我不能把攀岩仅仅当一个爱好，我想在攀岩方面做到最好的自己。所以就加入了ABC队，那是美国最好的青年攀岩队之一。我不知道是否需要成为职业攀岩运动员，但是我想在攀岩上做到自己可以达到的最好程度。我知道加入该队的话，我可以做到我想要的。

我在科罗拉多住了一段时间，然后大约一年半之前，我搬到了盐湖城，从那时开始我就下定了决心，要当一位职业攀岩运动员。

问：攀石和难度攀岩，你更喜欢哪个项目？

答：我一直觉得自己更多是一个攀石运动员。成长过程中，我就更喜欢攀石。我觉得这也是因为我在难度攀岩项目上表现不好。但是现在我要说的是，我在难度攀岩上找到了更多乐趣，尤其是在去年，我甚至觉得我对难度攀岩的喜爱程度超过了攀石。但是如果现在需要在两者之间做一个选择，我还是会选攀石，因为这是我一直以来的训练重心。但是两个项目我都很喜欢。

问：你觉得攀岩入奥之后发生了怎样的改变？

答：我觉得攀岩变得更受欢迎了，去健身场馆总能看到有人在练攀岩。我觉得其中一部分原因就是奥运会。而且现在攀岩运动也比以前有钱了，我觉得赞助商看到了这项运动的潜力，因此想要加大在这项运动中的投资力度。

问：你认为作为职业攀岩运动员，你的优势是什么？

答：我觉得力量是我最大的优势。当我转过身看到一个难度很大的坡后，需要通过自己身体的蜷缩和伸展来克服这道难关，那种感觉让我兴奋不已。