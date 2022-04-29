青奥会霹雳舞冠军Ram目标锁定巴黎奥运会冠军：“我想要赢得金牌”

日本女子霹雳舞明星绰号“Ram”的河合来梦在2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上将自己的名字载入了奥林匹克史册，当时她赢得了女子项目和混合项目两枚金牌。

河合来梦的成功为霹雳舞项目最终入选2024年巴黎奥运会正式比赛项目铺平了道路，将这一始于1970年代纽约的街头舞蹈带到了世界最高体育大舞台。

生于日本神奈川县的河合来梦首次接触霹雳舞时只有5岁，如今她已经是日本世界著名霹雳舞团Floorriorz的成员之一。除了在2018年青奥会上斩获两枚金牌以外，21岁的她还将WDSF世界青年霹雳舞冠军收入囊中，2021年她还参加了久负盛名的红牛BC One World总决赛。目前，她正在跟随日本男子霹雳舞者菊地教稔一起训练，为争夺巴黎奥运会参赛资格做准备。

接下来我们将以问答的形式呈现本次专访。

2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上赢得两枚金牌之后，你的运动生涯取得了怎样的发展？

这个问题很难回答。我还在继续参赛，力争进步。

霹雳舞在日本的发展是怎样的?

我在努力让公众了解到巴黎奥运会对于霹雳舞的重要性，也受邀参加了电视舞蹈节目，担任评委。通过这个节目我们也能发掘新一代霹雳舞者。这个节目也给了除年轻人之外的日本命中更多了解霹雳舞的机会。

那个节目之后，女子舞者的人数在增多，参与的孩子人数在增多。虽然青奥会时参赛的女子选手人数并不多。

巴黎奥运会你给自己定下的目标是什么？

首先，我先要入选奥运代表队。在那之前，我会努力训练。如果我最终入选的话，我的目标就是赢得金牌。我不知道巴黎奥运会时比赛的赛制会是怎样的、无论是2对2还是团体赛，我都想赢得奖牌。

你认为霹雳舞对于奥运会而言是否有益？

我从5岁开始就接触霹雳舞了，现在这项运动更受欢迎了，和以前相比也有了很多变化。有时会有观众给我加油，我自己很放松，享受着在霹雳舞届起舞的过程。

会有一种固有印象，认为跳霹雳舞的人都不是好人。但是我希望随着让更多人了解到霹雳舞，能够让外界更理解我们，不只是在日本，也包括在海外。

能分享一下你的2018年青奥会记忆吗？

比赛当天的记忆很深刻，我感受到和海外代表团运动员的联系更深了。

你认为青奥会的参赛经历是否会对备战真正的奥运会有利？

两者之间是有区别的。此前我的目标是青奥会，如今目标变成巴黎奥运会，但是基于此前的经验，我现在努力在心态层面让自己变得更加强大。

你是否认为霹雳舞入奥会让更多人对这项运动产生兴趣？

我不知道海外的情况是怎样的，但是在日本，媒体的报道已经令这项运动更为人所知，大众对于通过电视节目了解霹雳舞也产生了很大的兴趣。

成长过程中是否还接触过其它运动？

并没有，只有学校体育课中接触的那些。

其它运动的日本运动员中你有没有比较欣赏的运动员？

日本单板滑雪运动员平野步梦，小轮车运动员等等，我非常尊重那些从事极限运动的运动员。

能否分享一下保持状态的训练内容？

最近我在和教练一起练核心力量。我觉得自己的身体会变得更强壮。

你认为自己成为顶级霹雳舞者的关键因素是什么？

我觉得是和自己较量过程中的心理层面的能力，另外自己的训练和努力也很重要。