等候分数过程中用餐爆红网络的谷爱凌分享旅行必备品

今天，2022年北京冬奥会超级明星谷爱凌在女子自由式滑雪坡面障碍技巧资格赛中的“特别一幕”在赛场上难得一见。

今天比赛第1滑失误后，谷爱凌晋级坡面障碍技巧决赛的资格遇险。至关重要的第2滑成功后，这位2021年世锦赛该项目冠军得主知道自己的成绩一定能够提升。

接下来透过电视画面，全球观众在这位中国自由式滑雪明星身上没有感受到任何一丝紧张或释然感，而是看到了她用餐的一幕。

谷爱凌表示赛程的调整对她的训练安排也产生了影响，她解释道：“今天我没时间在餐厅吃午饭。所以就把午饭带来了，等分数的时候我就开始吃了。”

“我参加三个项目的比赛，但是因为坡面障碍技巧延期了，因此就和我的U型场地技巧训练冲突了。今天我坡障资格赛第2滑的时候，实际上U型场地技巧训练已经开始了。”

“我是一个训练特别猛的人。有些人在训练中喜欢轻轻松松的，但是对我而言，训练就是冲冲冲。所以比赛前我就是知道今天我没时间吃午饭了。因此比赛之后我也没有接受任何媒体采访，我觉得今天我穿过媒体区的举动创造了一个世界纪录，我就一直跟媒体朋友们说不好意思，对不起，抱歉。”

最终，谷爱凌的第2滑得分帮助她锁定了周二的决赛席位，在训练后接受我们的采访过程中，她承认自己比赛中有些紧张，而自己也并非只在坡面障碍技巧等分时吃了午饭。

“我在U槽那边也吃了。在搭乘上槽顶的升降机过程中我也在吃，到顶之后我就吃完了，然后就可以立刻开始训练了。接下来的几个小时我训练的也挺舒服。”

看到自己吃东西的画面在@Olympcs社交媒体平台火爆之后，谷爱凌说道：“女孩也得吃东西。”

谷爱凌回复@Olympics的Instagram账号中发布的关于她在自由式滑雪坡面障碍技巧资格赛中吃韭菜盒子的图片 照片出自： Olympics / Instagram

谷爱凌不是唯一一位在张家口比赛区吃东西的人，美国单板滑雪名将克洛伊·金在夺得U型场地技巧金牌后同样也有了食欲。

谷爱凌的旅行必备品

和谷爱凌聊天，聊吃的永远是共同话题。除了和我们分享韭菜盒子之外，她还透露了整个冬奥会期间她包包里面会常备着的一种食品。

“白松露油是旅行必备品，”谷爱凌笑着表示。

“我一直带着它，早餐、晚餐都会食用。午餐不吃是因为我觉得如果午餐再吃的话就有点过了。”

谈到之前摘得金牌，18岁的她表示：“大跳台金牌可能是我至今为止最宝贵的财富。”但是同时，她也提到了本届冬奥会上收到的礼物对她和很有吸引力。

“我有一个金色的小徽章，我在社交媒体上发了。那是一个金色的徽章，周围有镶钻，很少见的那种。我是从一位志愿者那里得到的，我非常喜欢。”

“做改变永远不嫌早”

在主场冬奥会上赢得大跳台金牌后谷爱凌发表的一番言论被外界广泛称赞。

对于所有支持她的人、世界各地的朋友，包括美国的朋友，她也有话要鼓励他们。

“找到你的热情，然后跟着热情走。找到你自己的声音，然后做出改变。”

“做出改变永远不嫌早。如果你是年轻人，那就出去做你自己想做的事情。让世界变得更好。”