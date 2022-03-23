Женский гандбол. Лига чемпионов: кто ведет борьбу за звание лучшего клуба Европы 

26 марта в женской Лиге чемпионов по гандболу начинается плей-офф – шесть команд проведут первые матчи 1/8 финала. Всего в борьбу должно было вступить восемь клубов, но одного противостояния не состоится. Европейская федерация гандбола исключила московский ЦСКА из розыгрыша Лиги чемпионов текущего сезона, поэтому российской команде присуждено поражение, а путевку в четвертьфинал автоматически получил «Бухарест».

Изначально в основной сетке турнира было 16 команд, которые на первом этапе были разбиты на две группы. Формула Лиги чемпионов по сравнению с предыдущими сезонами заметно упростилась – две лучшие команды получают прямые путевки в четвертьфинал, а клубы, занимающие места с третьего по шестое, должны начать путь с первой стадии плей-офф – 1/8 финала.

В группе А лидером сенсационно стал датский «Эсбьерг», который в 14 матчах потерпел лишь одно поражение – от французской «Брест Бретани». Так как команда заняла первое место, то уже вышла в четвертьфинал. Причем «Эсбьерг» уже знает соперника по второй стадии плей-офф – им будет «Бухарест», который в той же группе А финишировал пятым. Команды дважды встречались в этом сезоне, и матчи получились напряженными. В первой игре «Эсбьерг» одержал победу с минимальным преимуществом – 22:21, а повторная завершилась боевой ничьей – 29:29.

Но на стороне «Бухареста» опыт и имя. В сезоне-2015/16 румынский клуб стал победителем Лиги чемпионов, а затем два сезона подряд выходил в «Финал четырех». В распоряжении «Бухареста» – одна из лучших гандболисток мира Кристина Нягу, которая после разрыва крестообразной связки восстановилась и не растеряла своих лучших качеств – она возглавляет список бомбардиров турнира.

Из группы А кроме «Эсбьерга» в четвертьфинал вышел «Ростов-Дон», который стал вторым. Но российский клуб на этой стадии турнира не сыграет – как и ЦСКА, команда от Лиги чемпионов отстранена.

В 1/8 финала пробились «Ференцварош», «Брест Бретань» и «Боруссия». Первые две команды регулярно участвуют в плей-офф главного еврокубка– французский клуб и вовсе в прошлом сезоне добрался до финала. А вот выход «Боруссии» из группы – сюрприз. Никогда прежде команда из Дортмунда в плей-офф Лиги чемпионов не участвовала.

В 1/8 финала из группы B вышли «Мец», «Оденсе» и «Крим Меркатор» Фото © 2021 Icon Sport

«Дьер» постарается выиграть турнир в шестой раз

В группе B фавориты подтвердили свой статус. Прямую путевку в четвертьфинал заработали пятикратный победитель Лиги чемпионов – «Дьер» – и действующий обладатель титула лучшего клуба Европы – «Вайперс Кристиансанн». Венгерский клуб, ведомый вернувшимся после неудачного опыта со сборной России Амбросом Мартином, убедительно прошел по групповому этапу, потерпев поражение лишь раз. «Дьер» уступил только «Вайперс Кристиансанн» – 29:30. Тем не менее, именно венгерский клуб, который два сезона подряд не попадал в топ-4, – вновь главный претендент на трофей.

В 1/8 финала из группы B вышли «Мец», «Оденсе» и «Крим Меркатор», которые ожидаемо оставили за бортом плей-офф шведский «Севехоф» и турецкий «Кастамону». Из трех клубов, пробившихся в матчи на выбывание, самый титулованный из Словении. «Крим Меркатор» дважды – в сезонах-2000/01 и 2002/03 выигрывал Лигу чемпионов, а затем в течение последующих четырех лет трижды выходил в финал. Однако в новейшей истории словенский клуб не так успешен – последний раз команда добиралась до «Финала четырех» девять лет назад. Из трех клубов группы B больше шансов продолжить борьбу за трофей у «Меца», который не раз громко заявлял о себе, обыгрывая фаворитов. У французского клуба неплохие шансы побороться за трофей. Так как «Ростов-Дон» с розыгрыша Лиги чемпионов снят, победитель пары «Боруссия» – «Мец» напрямую попадет в «Финал четырех»

Каждая стадия плей-офф будет состоять из двух матчей. По итогам четвертьфинала команды-победительницы попадут в «Финал четырех». Решающие матчи в борьбе за титул пройдут 4-5 июня в Будапеште.

Женская лига чемпионов. Плей-офф.

1/8 финала

Первые игры – 26-27 марта

Вторые игры – 2-3 апреля

«Крим Меркатор» – «Ференцварош»

«Боруссия» – «Мец» (победитель напрямую попадет в «Финал четырех»)

«Оденсе» – «Брест Бретань»

1/4 финала

Первые игры – 30 апреля/1 мая

Вторые игры – 7/8 мая

«Бухарест» – «Мец»

«Вайперс Кристиансанн» – победитель пары «Крим Меркатор»/«Ференцварош»

«Дьер» – победитель пары «Оденсе»/ «Брест Бретань»

«Финал четырех»

Будапешт, 4-5 июня.