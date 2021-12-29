Женский волейбол. «Динамо-Ак Барс» выиграло Кубок России в третий раз подряд

Прямо перед Новым годом, вслед за мужчинами, Кубок России по волейболу разыграли и женские команды. На трофей кроме номинальной хозяйки площадки – «Ленинградки» – претендовало два «Динамо», из Казани и Москвы, а также калининградский «Локомотив».

Статистически фаворитом Кубка России считалась команда из столицы Татарстана. Этот турнир – коронный для «Динамо-Ак Барс». За последние пять лет волейболистки из Казани выигрывали трофей четыре раза. Вот и в этом сезоне «Динамо» подтвердило статус кубковой команды.

В «Финале четырех» команда Ришата Гилязутдинова встретила более-менее серьезное сопротивление лишь в первом матче, встретившись с одноклубницами из Москвы. Столичное «Динамо» сумело закрутить интригу с самого начала матча, когда склонило в свою пользу первую партию – 27:25. На равных команда Константина Ушакова сражалась и до середины второй партии, но после выхода на площадку Веры Ветровой казанское «Динамо» довело преимущество до семи мячей, что и предопределило исход партии – 25:17.

Этот сет не только повлиял на москвичек – он стал ключевым во всей встрече. Поймавшее кураж «Динамо» больше не позволило столичной команде почувствовать возможность сотворить сенсацию. Волейболистки казанского клуба смотрелись уверенными в своих силах и убедительно взяли третью и четвертую партии с одинаковым счетом 25:22, тем самым доведя матч до победы.

«В первой партии мы присматривались к сопернику. Затем сделали правильные выводы, в третьем сете добавили, а потом довели встречу до победы. Минус можно выделить только один – нам надо играть с первой партии», – отметил старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачев.

Мощь Фабрис

Выводы, сделанные волейболистками из столицы Татарстана, как оказалось, распространились не только на первый матч, но и финал. В решающей встрече казанскому «Динамо» противостоял «Локомотив», разгромивший «Ленинградку» в полуфинале в трех партиях. Возможно, этот результат еще больше заставил команду Гилязутдинова собраться. В финале волейболистки «Динамо» не оставили действующему чемпиону страны ни единого шанса!

Уже первый сет поверг волейболисток из Калининграда в шок. 25:14 от «Динамо» – это было мощно. «Локомотиву» нужно было отвечать. Команда Андрея Воронкова не рассыпалась и смогла навязать борьбу во второй партии с шансами на успех. Однако в концовке волейболистки «Динамо» все же оказались сильнее – 26:24. Теперь уже после этой неудачи калининградская команда была сломлена. В третьей партии волейболистки из Казани дожали соперника – 25:17.

Особенно неудержима была хорватская диагональная «Динамо» Саманта Фабрис. Она записала на свой счет 20 очков и заслуженно стала не только самым заметным игроком встречи, но и MVP «Финала четырех». «Динамо» стало обладателем Кубка России в третий раз подряд. Всего же казанский клуб довел число побед в этом турнире до семи!

В отличие от мужского «Финала четырех», в женском разыгрывались бронзовые медали. В матче за третье место победу одержало московское «Динамо». «Ленинградка» после проигранного первого сета (26:28) сумела сравнять счет (25:21). Но замахнуться на большее команда Александра Кашина не смогла. Волейболистки московского «Динамо» более чем уверенно взяли две партии подряд (25:15, 25:17) и финишировали в Кубке России третьими.