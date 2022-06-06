Женский гандбол. «Вайперс Кристиансанн» во второй раз выиграл Лигу чемпионов 

5 июня в Вене завершился «Финал четырех» женской Лиги чемпионов по гандболу. За титул самого сильного клуба Европы вели борьбу датский «Эсбьерг», норвежский «Вайперс Кристиансанн», французский «Мец» и венгерский «Дьер».

Столица Венгрии получила финал, которого жаждали увидеть все любители гандбола. В главном матче турнира столкнулись «Вайперс Кристиансанн» и «Дьер», обыгравшие в полуфинале «Мец» (33:27) и «Эсбьерг» (32:27) соответственно.

Сошлись действовавший на тот момент победитель Лиги чемпионов и команда, которая брала главный клубный трофей Старого Света пять раз. «Дьер» мечтал при своих болельщиках вернуться на трон и заодно отдать «Вайперс» должок за единственное поражение в еврокубковом сезоне, допущенное на стадии группового этапа.

Но норвежский клуб не позволил команде Амброса Мартина поднять над головой чемпионский кубок. Залогом победы «Вайперс» стала надежность, дисциплина и железные нервы. Норвежский клуб в первом тайме сумел создать задел в два мяча и выдержал эту дистанцию до финальной сирены. Творец победы «Вайперс» – чешка Маркета Ержабкова. В «Финале четырех» она сыграла феноменально – в матче против «Меца» забросила 12 мячей, в игре с «Дьером» – семь.

Мерк и Лунде выиграли трофей в пятый раз

Помогла своей команде и Нура Мерк, на счету которой в финале четыре важных гола. И, конечно, еще один фактор победы – непревзойденная Катрин Лунде. Нельзя сказать, что голкипер «Вайперс» продемонстрировала феноменальную игру, зато она включалась в самый важный момент: 29% отраженных бросков в финале – весомый показатель.

Один фактор победы «Вайперс Кристиансанн» – непревзойденная Катрин Лунде Фото © 2022 Icon Sport

В итоге «Вайперс» оставил титул у себя, выиграв Лигу чемпионов во второй раз подряд. Это пятая победа в главном еврокубке для Мерк и Лунде. Норвежские гандболистки по этому показателю догнали легендарную черногорку Бояну Попович.

«Дьер» не смог победить в «Финале четырех» в третий раз подряд. Главный тренер Амброс Мартин после возвращения в венгерский клуб пока не может покорить Лигу чемпионов.

В матче за третье место «Мец» обыграл «Эсбьерг» – 32:26. Победу французскому клубу обеспечила Грас Заади, забросившая семь мячей. «Эсбьерг» ответил результативной игрой Хенню Рейстад, которая записала на свой счет десять голов, но это не помогло.

«Мец» был на голову сильнее соперника. Еще в первом тайме французский клуб заработал себе фору в шесть мячей, которую «Эсбьерг» не смог даже сократить.

Тем не менее, несмотря на поражение, датский клуб посчитал сезон успешным. «Мец» также сделал шаг вперед, вернувшись в «Финал четырех» спустя три года.