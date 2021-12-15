Женский гандбол. Команда ФГР – восьмая на чемпионате мира 

Сборная Норвегии перед матчем с командой ФГР на чемпионате мира по гандболу среди женщин считалась безусловным фаворитом четвертьфинала. Скандинавки по ходу турнира потеряли очки лишь раз, сыграв с набирающей мощь Швецией вничью. Но главное, команда Торира Хергейрссона жаждала взять реванш за фиаско сразу на двух подряд Олимпиадах, когда потерпела поражение в полуфинале в Бразилии и Токио.

Представительницы Федерации гандбола России поставили под сомнение готовность сражаться за медали еще на стадии основного раунда, проиграв сборной Франции. Эти опасения оправдались во встрече с норвежками на все 100%. Команда Людмилы Бодниевой вела только до пятой минуты игры, после чего весь оставшийся матч лидировали скандинавки. Они навязали свой излюбленный гандбол – быстрый, резкий и, что важно, вариативный в атаке. Норвежки хорошо разбрасывали мяч по краям и проходили защиту по центру. Проблемой для команды ФГР стали и семиметровые – их безошибочно исполняла Нура Мерк, ставшая в итоге лучшим игроком матча.

Кроме стартовых минут российские гандболистки заставили норвежек в первом тайме поволноваться только раз. Команде Бодниевой удался рывок, благодаря которому после точного броска Елены Михайличенко отставание сократилось до минимума – 5:6. Однако догнать скандинавок команда ФГР все-таки не сумела: Ярослава Фролова получила удаление, и это дало скандинавкам преимущество. Большинством норвежки воспользовались идеально, обеспечив себе отрыв сначала в три, а затем и четыре мяча. Эта разница и сохранилась до конца первого тайма – 19:15.

Погоня не удалась

Вторая половина игры сложилась по схожему сценарию. Команда ФГР сумела дать бой только в первые десять минут тайма – вышедшая на площадку Милана Таженова сократила отставание до двух мячей. Но найти ресурсы переломить встречу российским гандболисткам так и не удалось. Одной из причин этого стала голкипер сборной Норвегии Катрин Лунде. В важный момент она остановила порыв россиянок – например, отразила семиметровый Екатерины Ильиной, которая с точки обычно не промахивается.

Игра Лунде помогла сборной Норвегии держать встречу под контролем. По-прежнему была точна с семиметровой отметки Мерк, столь же эффективно норвежки подключали крайних игроков и линейного. За десять минут до финальной сирены, когда скандинавки повели +5 – 25:20 – исход встречи был предрешён.

Хотя нельзя сказать, что команда ФГР бросила играть. Напротив, ученицы Бодниевой бились до последнего и даже на мгновение возродили слабое подобие интриги. Однако на концовку сил у российских гандболисток не хватило, и сборной Норвегии удалось довести разницу до шести мячей, убедительно победив 34:28.

Скандинавки – в полуфинале. Для команды ФГР чемпионат мира завершился на восьмом месте.