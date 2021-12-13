Женский гандбол. Команда ФГР проиграла перед четвертьфиналом 

Сборная Франции и команда Федерации гандбола России перед очной встречей на чемпионате мира досрочно оформили путевку в четвертьфинал. Оставалось решить, кто с какого места выйдет в плей-офф и с кем будет играть на первом этапе матчей на выбывание.

Несколько месяцев назад француженки оказались сильнее представительниц команды ОКР в финале токийской Олимпиады. И сейчас «синие» считались фаворитками, так как подошли ко встрече с давними соперницами без потери очков.

Для сборной ФГР главный вопрос игры формулировался так: готовы ли ученицы Людмилы Бодниевой справляться с топ-соперницами уже сейчас и таким образом претендовать на медали чемпионата мира? Игра показала: если и готовы, то только отчасти.

Они точно могут записать себе в актив стартовый семиминутный отрезок, когда играли в атаке напористо, изобретательно, что заставало француженок врасплох. Главным оружием команды Бодниевой стала задняя линия, где забойщицами выступили Антонина Скоробогатченко и Елена Михайличенко – их дальние броски явно озадачили олимпийских чемпионок-2020.

В игре француженок сквозила неуверенность. Особенно это было заметно по действиям в атаке. Если первую из них Лора Флипп реализовала, то затем пошли ошибки. Точнее, непреодолимым препятствием для француженок стала голкипер Анастасия Лагина. Сначала она справилась с броском Флипп, затем с выпадом с левого фланга, после чего совершила невероятный двойной сэйв, когда команда Оливье Крумбхольца прошла по центру защиты. Российские гандболистки вели 5:2, и сборной Франции пришлось ломать голову, как перестроиться.

Реакция на события у действующих олимпийских чемпионок оказалась на высочайшем уровне. Во-первых, «синие» стали жестче играть в защите. Во-вторых, нашли уязвимые места в обороне команды ФГР. Ими стали края и центральная ось, где россиянок терзала Полетта Фоппа. Именно ее заброшенные мячи вернули сборную Франции в игру, а затем «синие» ход матча переломили. Для этого команде Крумбхольца хватило восемь минут. К середине первого тайма его подопечные уже вышли вперед – 7:6. Соперницам не помог даже тайм-аут, взятый наставником. Спортсменки сборной ФГР не только не могли разморозить ворота сборной Франции, которые не поддавались больше пяти минут, но и сдержать «синих». Вскоре преимущество олимпийских чемпионок выросло до трех мячей, а к концу первого тайма до пяти – 17:12.

Достойно проведенная тридцатиминутка все же давала надежду на борьбу после перерыва. Но сборная Франции слабину себе не позволила. Команда Крумбхольца смогла удержать свое преимущество и даже довести его до шести, а затем и семи мячей. Командная игра у российских гандболисток не получалась, каждый раз игроки Бодниевой нарывались на крепкую оборону и допустили несколько потерь, а также совершили неподготовленные броски с задней линии. К тому же хороша была вышедшая на площадку Клеопатра Дерле, которая как всегда надежно играла в воротах, да еще отдавала точные передачи в отрыв.

Поражение вывело на Норвегию

Команде ФГР оставалось рассчитывать только на индивидуальное мастерство гандболисток. Интригу поддерживала Юлия Манагарова. отметившаяся несколькими быстрыми отрывами и эффектным завершением атак с правого края. Но этого, чтобы хотя бы подобраться к сборной Франции, было мало. За десять минут до конца встречи, когда на табло были те же +6 в пользу «синих», исход матча сомнений не вызывал. Француженки доигрывали в эконом-режиме. Но даже значительно сбавив обороты, позволили сократить отставание только на один мяч. 28:33 – россиянки потерпели на чемпионате мира первое поражение.

Этот результат, а также победа сборной Норвегии над Нидерландами определили команде ФГР в соперники по четвертьфиналу скандинавок. В среду, 16 ноября, состоится новая серия гандбольной классики.