Женский гандбол | Финал четырех Лиги чемпионов: что ждать, где смотреть 

В женской Лиге чемпионов по гандболу стала известна четверка команд, которая поведет борьбу за победу в самом престижном клубном турнире Европы. В решающую стадию пробились норвежский «Вайперс Кристиансанн», французский «Мец», венгерский «Дьер» и датский «Эсбьерг».

«Гадюки» пробились в «Финал четырех» во второй раз подряд. Так как на групповом этапе норвежский клуб стал первым, то миновал 1/8 финала, а на стадии четвертьфинала встретился с «Кримом Меркатором», который в начале XXI века считался топ-клубом, но сейчас утратил свой лоск. «Вайперс» уверенно подтвердил статус фаворита, разгромив словенский клуб в двух матчах – 32:25, 33:24. Теперь норвежский клуб будет отстаивать чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне.

Легким путь в «Финал четырех» получился и для «Меца». В 1/8 финала французский клуб встречался с дебютантом плей-офф – немецкой «Боруссией». «Мецу», который уже участвовал в решающих матчах Лиги чемпионов, не составило труда пройти клуб из Дортмунда. А в четвертьфинале представительницам Франции играть не пришлось, так как российский «Ростов-Дон», который забронировал себе место на той же стадии по итогам группового этапа, из розыгрыша Лиги чемпионов были исключен.

Венгерский «Дьер» примет участие в «Финале четырех» Лиги чемпионов в девятый раз за последние 11 лет. Команда Амброса Мартина попала в 1/4 финала напрямую, а там прошла «Брест Бретань» из Франции. Выход в решающую стадию турнира «Дьеру» обеспечил домашний матч, в котором была одержала крупная победа – 35:23. После ничьи в гостях этого было для попадания в «Финал четырех» более чем достаточно.

Выиграет ли «Дьер» трофей в шестой раз? Фото © 2022 Icon Sport

Дебютант против пятикратного чемпиона

Тяжелее всего выход в топ-четыре Лиги чемпионов дался «Эсбьергу». Датский клуб буквально вырвал путевку в решающую стадию турнира у «Бухареста». Судьбу места в «Финале четырех» решил всего один мяч. «Эсбьерг» выиграл дуэль благодаря домашней победе с минимальным преимуществом – 26:25, а в гостях скандинавки сумели отстоять ничью – 27:27. Датский клуб будет дебютантом «Финала четырех» Лиги чемпионов. «Эсбьерг» вышел в решающую стадию турнира впервые в своей истории.

При этом датскому клубу в компании сильнейших сразу предстоит серьезный экзамен. В полуфинале «Эсбьерг» встретится с пятикратным победителем Лиги чемпионов, «Дьером», который мечтает выиграть трофей в шестой раз. «Вайперс» в первом матче «Финала четырех» встретится с «Мецем», который постарается лишить норвежский клуб звания действующего победителя Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Женщины. «Финал четырех». Будапешт

время начала матчей – московское

4 июня

Полуфиналы

«Дьер» – «Эсбьерг» (16:15)

«Мец» – «Вайперс Кристиансанн» (19:00)

5 июня

Матч за третье место (16:15)

Финал (19:00)

Трансляции

Следить за матчами «Финала четырех» Лиги чемпионов можно будет на EHF TV.